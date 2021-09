A pesar de que hace más de un mes que terminó Drag Race España, la ganadora, Carmen Farala, sus 9 compañeras, la presentadora, Supremme De Luxe, y Paca La Piraña siguen dando guerra gracias al Gran Hotel de las Reinas, el espectáculo drag con el que están recorriendo España.

A cada ciudad que van, las artistas reciben a decenas de espectadores que llenan los teatros, y luego incluso tienen la oportunidad de poder conocer a algunos de ellos. Han vivido pedidas de matrimonio, pero también han recibido en directo el cariño y la admiración de fans tan inesperados como niños y niñas.

De hecho, las exconcursantes de Drag Race España tienen que tener cuidado, pues la pequeña a la que recibieron este fin de semana podría robarles el escenario. Diana, de 6 años, subió junto a su madre para darle un dibujo a Supremme y decirle que era muy fan del programa, especialmente de Carmen Farala.

Su madre, Cristina, se acercó al escenario y contó que, junto a su marido y su niña, empezaron a ver el programa los tres y se engancharon y cada uno tenía una finalista favorita.

"No sabes la alegría que me das que vengas con tu hija al teatro, que hayas visto el programa", agradeció Supremme. "Me encanta, el otro día tuvimos niños, no tan pequeños, pero mira los ojos que tiene y la cara, porque los prejuicios los tenemos los mayores, los niños no los tienen".

La pequeña Diana triunfó en el escenario y luego pudo ver a sus drags favoritas en privado, donde pudo darles los dibujos que les había hecho.