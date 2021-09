Margarita del Val advierte de la llegada de la sexta ola a España y le pone fecha

Margarita del Val, viróloga del CSIC y una de las voces más autorizadas en España sobre la pandemia del coronavirus, intervino esta semana en el programa de la cadena Antena 3 Espejo Público.

Del Val explicó cuándo cree que llegue a España la sexta ola de la pandemia. "Se espera que ocurra como el año pasado, que comenzaron a subir los casos a finales del verano. Empieza a refrescar por la noche, hacemos actividades en interiores y suben los contagios", dijo.

No obstante, para Del Val, esta ola tendrá baja mortalidad y muchos casos silenciosos. La científica anima a la población que no se ha vacunado que lo haga cuanto antes. "Sobre todo los de mayor edad, que no lo dejen", especificó.

Del Val ha destacado el buen ritmo de vacunación que ha tenido España, y sobre todo el hecho de que la población de más riesgo haya sido la primera en estar vacunada, algo que en otros países no ha ocurrido.

Sin embargo, Margarita del Val cree que no podemos aspirar a la inmunidad de grupo, porque las vacunas actuales no protegen contra la infección, aunque sí lo hagan con la enfermedad grave.

"La inmunidad colectiva afecta a la sociedad, pero cuando entra un contagio entra sobre todo a través de quienes no están vacunados", dijo Del Val, que recordó que a su juicio, las dos dosis son la pauta completa y no serían necesarias más.