Carmen Borrego responde a Bigote Arrocet en defensa de María Teresa Campos: "El que miente es él"

Carmen Borrego ha desmentido en Sálvame la versión que dio Bigote Arrocet este jueves sobre su ruptura con María Teresa Campos en en primer programa de Secret Story.

Este viernes, la colaboradora ha continuado manteniendo su postura sobre este tema y criticado las palabras que el humorista le ha dirigido a su madre. "El que miente es él", ha expresado.

"Le han llevado (al concurso) para hablar de mi madre, sino no estaría ahí", ha criticado. La colaboradora confiesa haber tenido buena relación con él hasta que la relación se termina hace ya casi dos años.

"No es normal ciertas cosas que le hacía. Mi madre era la última que se enteraba de que este señor se iba", ha continuado.

Carmen Borrego ha mostrado en el programa ciertos mensajes que supuestamente confirmarían que el humorista no le había dado ningún tipo de explicación a la presentadora previamente, sino que cesó su relación por WhatsApp.

"No me escribas ni me llames, porque será peor. No me vas a humillar más", cuenta la hija de María Teresa Campos que le escribió Bigote Arrocet.

Este viernes, Edmundo ha proseguido en su intento de desmentir en el reality la versión que María Teresa Campos y sus hijas han dado a lo largo de los últimos dos años.