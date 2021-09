Este jueves, Telecinco emitió el esperado estreno de Secret Story. Al inicio, el programa desveló algunos de los secretos que guardarán los concursantes, y más tarde completó la lista de los participantes con algunas novedades. Pero antes, Bigote Arrocet, caracterizado como el mismísimo Tutankamón, se presentó.

En su momento, la del chileno fue una de las confirmaciones que, pese a ser previsibles porque se sabía que entraría alguien muy relacionado con las Campos, más controversia causó. De hecho, personalidades como Kiko Matamoros mostraron su rechazo al humorista, entre otros motivos, por su apoyo al dictador Augusto Pinochet.

Sin embargo, en la primera entrega del programa, Bigote dejó claro que su versión dista mucho de la más popularizada, que es la de Mª Teresa Campos, según la cuál ella habría sido abandonada cuando él decidió acabar su relación, sin explicaciones.

Al inicio, Arrocet comentó que no le importaría que su expareja siguiera el reality, al igual que él había visto, desde Chile, varios formatos protagonizados por la presentadora en los últimos meses.

"Son casi 6 años de relación y me unían muchas cosas a ella. Es mucho más simpática y agradable que yo, que era el aburrido de la casa", dijo con cariño Arrocet. Después, Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, quiso tirar un poco más del hilo... e hizo que el chileno desmintiera, por completo, la versión de su exnovia.

"Me fui porque, cuando las cosas se acaban, se acaban y punto. Ella sabía que había acabado. Su versión no tienen nada que ver con la realidad. Se ha hablado de mí durante 2 años y se ha hecho mucho daño a mis hijos. No fue como se dice, me despedí de ella y Terelu lo sabe, aunque Carmencita (Carmen Borrego) no. Es hora de que se me ponga en el lugar que me corresponde, nunca me iría de una relación así", concluyó.