Ya ha empezado Secret Story, el nuevo reality de Telecinco en el que 16 personas conocidas del panorama español convivirán en una misma casa y donde cada uno guarda un oscuro secreto. Uno de los protagonistas de la gala de este jueves fue Edmundo Arrocet; el ex de María Teresa llegó pisando fuerte y dejó los primeros titulares desmintiendo la versión que la presentadora había dado sobre su ruptura.

El cómico negó que rompiese su relación con María Teresa a través de un mensaje de WhatsApp y defendió que mantuvieron una conversación previa en la que él dejó claro su intención de marcharse de la casa en la que convivían juntos. Si la historia de Bigote Arrocet fuese cierta descreditaría la versión de la malagueña que ha mantenido durante casi tres años que Edmundo la dejó sin dar casi explicaciones.

Edmundo ha sido el primero en levantarse este viernes en la "casa de los secretos", el cómico se ha puesto ha practicar yoga para despejarse de la intensa gala de anoche. Isabel Rábago ha sido la segunda en despertarse y, rápidamente, ha corrido junto a su compañero para seguir sacándole información sobre su ruptura con la presentadora malagueña. El humorista se ha abierto en canal con su compañera, tanto que hasta se la echado a llorar.

Queda una conversación pendiente

"Cómo con 70 años se me va a ocurrir la payasada de cortar con un mensaje de teléfono", ha defendido Bigote afligido. El chileno ha confesado que le dolió que María Teresa dejase se que dijeran ciertas cosas sobre él en televisión, "esperaba que saliera de ella contar la verdad", ha comentado. "Se dijeron muchas mentiras y a mí me dolió, especialmente por mi hijo. Cuando tú has querido tanto a alguien, te cuesta mucho decir algo así y dejarla por mentirosa", ha añadido emocionado.

Además, el exnovio de María Teresa Campos ha confesado que le molestó mucho el comunicado que difundió a los medios la comunicadora, ya que entiende que los detalles tanto de su relación como de su ruptura son un tema privado. Asimismo, Arrocet ha reconocido que muchas veces ha penado en hablar con su expareja y que entiende que tienen una conversación pendiente.

Joaquín Prat y compañía arremeten contra el chileno

Este viernes, los colaboradores de El programa de Ana Rosa han comentado la entrada del cómico chileno al nuevo reality de Mediaset y las declaraciones que le regaló a Jorge Javier Vázquez. El más crítico ha sido el presentador Joaquín Prat que ha asegurado creer la versión de María Teresa: "Yo me creo a Teresa porque que necesidad tiene de inventarse eso".

Cortázar ha expresado su confusión a la hora de escuchar a Bigote y ha defendido que la presentadora no tiene ningún motivo para mentir: "Para Teresa hubiera sido mejor decir, 'pues mira, tuvimos una conversación y lo dejamos'. Es mucho más duro reconocer que te han dejado por un WhatsApp". "Si esta teoría es así, Bigote tendría mucha cara, es decir, porque es la versión completamente diferente", ha sentenciado Miguel Ángel Nicolás.