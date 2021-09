Tamara Falcó, en 'El hormiguero': "El bautismo es un exorcismo"

Una de las secciones que más juego dio el año pasado en El hormiguero fue la tertulia de actualidad con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val. Tras su éxito, Pablo Motos volvió a recibir este jueves a sus colaboradores para continuar debatiendo en la temporada 16.

Tras la entrevista a Matthew McConaughey (que habló de su libro Greenlights) en el programa de Antena 3, el presentador dio paso a la tertulia con Falcó, Pardo, Roca y del Val para charlar de su verano y algunos temas de actualidad.

"El Obispo de Solsona ha renunciado a su cargo por amor", fue el primer tema que planteó el valenciano, a lo que la presentadora de Más vale tarde señaló que "este señor tiene todos los ingredientes del mundo para que sea una gran historia".

El escritor añadió que "no es tan diferente de lo que ha pasado en el clero siempre, no hay ningún obispo sin su sobrina...", y Roca destacó que "esto, a lo largo de la historia, ha pasado muchas veces, curas que dejan el celibato para casarse porque se han enamorado".

Entonces Motos se dirigió a Falcó y le preguntó: "Tamara, tú que eres católico practicante: ¿Para ti el demonio existe? ¿Te da miedo?". La colaboradora le contestó que "claro que existe y prefiero no interactuar mucho con él".

Tamara Falcó y Pablo Motos, en ‘El hormiguero’. ATRESMEDIA

"A lo que me refiero es que es una realidad espiritual, pese a que no lo vemos, está presente en el Evangelio. De hecho, el bautismo es un exorcismo", afirmó, sorprendiendo a sus compañeros de mesa.

"No lo sabía", admitió el presentador. "Según lo vemos los católicos, con el bautismo le pedimos a Jesús una protección para los hijos. Realmente es una oración a Dios de protección, los exorcismos no son como en las películas. Actualmente, la mayor parte de la gente no cree en el demonio y piensa que es algo de Halloween", explicó la hija de Isabel Preysler.

"Es una lucha continua ente le bien y el mal. Aquí hay un tercio de ángeles caídos que nos están haciendo la vida un poco imposible y que te quieren llevar por un camino equivocado. Pero también está el poder del bien", comentó Falcó.