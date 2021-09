Matthew McConaughey, en 'El hormiguero': "Mi padre murió encima de mi madre después de hacer el amor"

El hormiguero concluyó su primera semana tras las vacaciones de verano entrevistando por videollamada este jueves a todo un ganador de un Oscar, Matthew McConaughey, que habló de su libro Greenlights: "Uno de los mejores libros que he leído este verano", reconoció Pablo Motos.

El actor estadounidense comentó con el presentador algunos extractos del libro que más habían llamado la atención del valenciano, pero hubo una historia que le impactó especialmente al leer la obra de McConaughey.

"Cuéntanos cómo murió tu padre", le dijo a su invitado, que le contestó: "Tenía 62 años, acababa de pasar un fin de semana jugando al golf, se sentía bien, despertó a mi madre e hicieron el amor", recordó el actor.

Y continuó diciendo que "justo al terminar, tuvo un ataque al corazón y murió encima de ella. A día de hoy mis hermanos y yo lloramos y reímos recordando aquello porque él siempre decía que el día que muriese sería haciendo el amor a mi madre. Y así fue...".

Motos también destacó que los padres de actor se divorciaron dos veces y se casaron en tres ocasiones entre ellos mismos: "¿Cómo era la forma de amarse de tus padres?".

McConaughey le contestó que "estuvieron casados 39 años. Pero en 1979 mi madre se fue unos meses a Florida y hasta 2017 no me enteré de que fue porque se habían divorciado".

"Tuvieron problemas incluso de violencia, pero al final el amor triunfó", añadió. Y aclaró que lo más valioso que le habían enseñado fue que "no hiciera las cosas a medias que lo hiciera de todo corazón, que me lanzara si estaba decidido y que hicieras todo lo posible para no lamentar no haberlo intentado", afirmó el estadounidense.

Cambio de registro en el cine

Tras triunfar en Hollywood protagonizando comedias románticas, el actor desapareció unos años de las pantallas, y le explicó a Motos y a los espectadores del programa de Antena 3 el motivo: "A la industria no le hizo gracia que dejara de hacerlas".

"Después de estar dos años sin trabajar porque solo me ofrecían comedias románticas, conseguí algo de anonimato y me convertí en una cara novedosa para los papeles dramáticos que yo quería", admitió.

El Oscar lo ganó tras su papel en la película Dallas Buyers Club, donde sufrió una gran pérdida de peso: "Tenía una dieta para perder un kilo a la semana, pero podía beber todo el vino que quisiera", comentó entre risas.

"Cuando estaba tan delgado, de cuello para abajo perdí toda la fuerza, pero la mente la tenía increíblemente sana, tenía la memoria al máximo, nunca he tenido tanta claridad mental como entonces", concluyó.