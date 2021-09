L'Ajuntament de València prepara un dispositiu de trànsit per a les carreres populars del cap de setmana vinent

La carrera de la dona se celebra el dissabte 11 de setembre, a partir de les 19.00 hores, pels carrers del districte dels Poblats Marítims. Es tracta d'un esdeveniment en el qual s'esperen uns 4.000 participants que aniran eixint, en torns de 600 persones cada 20 minuts, des del carrer de José Ballester Gozalvo en sentit sud fins a arribar a la meta situada en el Passeig de Neptú.

L'hora de finalització està programada sobre les 22.00. El trànsit en sentit sud des del carrer de José Ballester Gozalvo estarà tallat des de les 15.00 hores i igualment estarà prohibit estacionar en alguns trams des de les 8.00.

Per la seua banda, l'Empresa Municipal de Transports (EMT) tallarà el servici de les línies que circulen pel carrer d'Eugenia Viñes, José Ballester Gozalvo i Isabel de Villena des de les 18.30 hores fins al final del servici de dia.

Així, les línies del tramvia que circulen pel carrer d'Eugenia Viñes i Doctor Lluch també es veuran afectades per la carrera i es tallarà el servici durant la competició. El trànsit als Poblats Marítims quedarà completament restablit a les 22.00 hores.

El diumenge 12 de setembre tindrà lloc la Volta a peu a Sant Marcelino i San Isidro, inclosa en el circuit de carreres populars que organitza la Fundació Esportiva Municipal, i on s'espera la participació d'uns 2.000 corredors i corredores.

Les dos eixides de la carrera, previstes a les 08.30 i a les 08.50, tindran lloc a l'avinguda de Tres Creus, entre els carrers de Campos Crespo i Pintor Agrassot. La carrera transcorrerà per Camí Nou de Picanya, carrer de l'Arquitecte Segura de Lago, Campos Crespo, Sant Vicent Màrtir, Salvador Perlés, Pío IX, rotonda del Camí Vell de Picassent i plaça de Santo Domingo de Guzmán per a acabar de nou en l'avinguda de Tres Creus a l'altura de l'aparcament del cementeri.

A partir de les 5.00 hores es tallarà el trànsit de l'avinguda de Tres Creus des de la rotonda del Camí Nou de Picanya i Gaspar Aguilar per al muntatge de l'eixida de la carrera. Per la seua banda, el trànsit del Camí Nou de Picanya d'entrada no es tallarà íntegrament sinó que compartirà calçada amb la carrera.