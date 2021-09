Unidas Podemos se abre a una negociación con el PSOE para un nuevo presupuesto municipal

En el primer encuentro, que tuvo lugar este pasado miércoles, el concejal de UP Francisco Puentedura expuso al Grupo Socialista una batería de medidas sobre ordenanzas fiscales y presupuesto municipal para la creación de un Fondo Covid de contingencia de ocho millones de euros dedicado a paliar los efectos de la crisis de la pandemia.

Puentedura ha señalado este jueves que el equipo de gobierno acogió estas políticas "con agrado y se comprometió incluso a empezar a aplicar muchas de ellas en los próximos diez días". La intención del Grupo de Unidas Podemos es, ha comentado el concejal, "poner todo su trabajo a disposición de la ciudad, teniendo como prioridad atender las necesidades más urgentes que el Ayuntamiento de Granada no ha aplicado en los dos últimos años".

Especialmente, ha señalado "a aquellas destinadas a atender a los sectores económicos de la ciudad y a las personas que más han sufrido la pandemia del covid, y que llevan desde el año 2020 reclamando actuaciones urgentes que aún no ha puesto en marcha el Consistorio".

Se trata, ha continuado el edil de UP, "afrontar las necesidades más urgentes en materia fiscal y presupuestaria para atender a las familias con rentas más bajas, desempleados, los pequeños negocios de la ciudad y sectores como el turismo, la hostelería, el comercio y la industria cultural granadina". Por otro lado, en materia fiscal, "es urgente aplicar aquellas medidas que consigan mayor justicia social, es decir, progresividad fiscal y bonificaciones como principio constitucional que debe regir en las tasas y tributos que aplica el Ayuntamiento de Granada".

Entre las medidas presentadas aparecen algunas que afectarán directamente al ahorro de las familias granadinas como y pequeños negocios como favorecer los aplazamientos y fraccionamientos y bonificaciones de pagos en tasas y tributos como el Impuesto sobre Vehículos, o el IBI, y facilitar los procedimientos administrativos y simplificarlos, como en el caso del IBI Social.

Respecto al IBI, UP ha propuesto "ampliar las bonificaciones de carácter social, haciendo una campaña más efectiva de difusión de las mismas (ya que en la pandemia y con la solicitud electrónica y no presencial este número de bonificaciones se redujo en torno al 60 por ciento) pues no llega a todos los posibles beneficiarios", ha sancionado el edil. Por otro lado, Puentedura ha remarcado la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos y ampliar las bonificaciones al 95 por ciento.

"También proponemos respecto al IBI, recargos en viviendas vacías en manos de entidades financieras o grandes especuladores, con la creación de un reglamento de defina vivienda vacía, y bonificaciones a viviendas, que se incluyan en un programa de alquiler social o protegido". Entre otras medidas relacionadas con este impuesto, el edil ha señalado como "primordial", aplicar la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento para bonificar en un 90 por ciento a aquellos pequeños negocios de la ciudad del sector de la hostelería, el comercio, el turismo y la industrial cultural, declarándola actividad de interés público".

Por otro lado, la coalición ha planteado la creación de un plan de empleo para los barrios que suponga un incremento del Patrimonio Municipal y recuperación y mejora de equipamientos, espacios públicos y zonas verdes.

En materia de gastos, la confluencia ve como medida clave el ahorro en reducción de partidas en gastos como protocolo, de representación, de propaganda y publicidad, dietas de personal, horas extras de fiestas para conseguir, "un ahorro que puede destinarse a otras necesidades más urgentes".

También ha añadido que "la ciudad sanearía sus cuentas de manera notable" si se aplica la medida de UP de "rebajar partidas de gasto de altos cargos y puestos directivos, así como de órganos como Gegsa, Emasagra, Emucesa, Mercagranada e Inagra que puede suponer un ahorro de alrededor de 800.000 euros anuales. Por último, ha explicado el concejal, una medida presentada al PSOE ha sido la "eliminación de chiringuitos como la Fundación Agua Granada, cuya gestión es absolutamente opaca para el Ayuntamiento".