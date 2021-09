Calviño adverteix que competir per baixar impostos "empobreix" a les CCAA i busca retallar serveis públics

"Baixar impostos ara vol dir retallar servicis públics en el futur", ha asseverat en un 'Encuentro SER', celebrat a l'Auditori Mar Roig de l'Oceanogràfic de València. Per tant, creu que "el que no els agrada no són tant els impostos com la sanitat, l'educació pública, la defensa, la seguretat, les infraestructures, tot el que en definitiva és el teixit social i la infraestructura econòmica del país".

En aquest sentit, la vicepresidenta ha insistit que "aquells partits polítics que pensen que una baixada d'impostos és la solució a tots els problemes no respon en absolut a la realitat de les coses, no és real".

Calviño s'ha mostrat així contraria a aquests plantejaments i ha subratllat que es tracta d'una qüestió de responsabilitat fiscal", ja que "al llarg dels anys, les institucions internacionals han vingut recomanant a Espanya que tinguen un sistema fiscal més fort. Ningú ha recomanat que baixem els impostos o la recaptació tributària en termes generals", ha recordat.

Per a la ministra d'Assumptes Econòmics, tenint unes CCAA que arrosseguen dèficits i que tenen determinats volums de deute no és responsable des del punt de vista fiscal el plantejar rebaixes generalitzades que puguen portar a una caiguda de la recaptació".

A més, Calviño sosté que cal reforçar la capacitat recaptatòria i fiscal, "començant per lluitar contra el frau i l'economia submergida", amb les mesures adoptades pel Govern i la llei aprovada pel Congrés.

La vicepresidenta del Govern ha defès que el Govern té una política econòmica "coherent i responsable" amb "justícia social" i mirant al futur i "ara que s'inicia un nou cicle econòmic expansiu que tots desitgem que siga fort i sostingut en el temps anem a seguir amb aquesta política econòmica responsable" en la qual la "prioritat és impulsar el creixement econòmic i la creació d'ocupació".

Per açò, ha explicat, en matèria fiscal "anem a esperar el resultat de l'anàlisi del grup d'experts", que faran el seu informe al febrer de l'any que vé, per a "tractar d'abordar la modernització del sistema fiscal de forma coherent, no prenent una mesura ací i una altra allà, sinó com és el model que volem per al nostre país", ha sentenciat.

LA REFORMA DE FINANÇAMENT, UN TEMA "COMPLEX"

Quant a la reforma del sistema de finançament autonòmic, Calviño ha assegurat que és una de les qüestions que el Govern va a haver d'abordar i que està en "el seu horitzó", encara que ha assenyalat que és un tema "tremendament complex" on les posicions de les CCAA "són molt diferents" i que es farà "en el moment adequat i de la forma adequada".

Calviño que no ha volgut pronunciar-se sobre quin factor considera que ha de prevaler en la reforma del sistema o en si han de repartir-se els fons sobre la base del criteri de població ajustada com planteja la Comunitat Valenciana, ha indicat que cal assegurar que arriba per a tots els territoris, "tenint en compte les especificitats de tota Espanya, perquè cada CCAA té una sèrie de prioritats i necessitats". També cal es "sensibles amb els reptes demogràfics i necessitats de l'Espanya despoblada", ha conclòs.