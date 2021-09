El programa de Ana Rosa ha entrevistado este jueves a Axel Sarriellé, miembro de la asociación Arcópoli que lucha por equiparación social del colectivo LGTB, para preguntarle por el revuelo que ha causado la denuncia falsa de la agresión homófoba en Malasaña. El joven activista ha defendido la importancia de no perder el enfoque sobre el problema de la LGTBfobia por un solo caso falso.

El joven ha intentado defender su discurso en directo, sin embargo, la presentadora le ha interrumpido en varias ocasiones complicando la comunicación. Al parecer, Axel no se ha sentido muy cómodo con la entrevista y ha denunciado en redes sociales la actitud de Quintana. El invitado ha publicado un hilo en Twitter en el que ha colgado un vídeo del directo en el que puede verse como la presentadora, descolocada, interrumpe a su entrevistado y despide la llamada.

Axel ha expuesto que el peligro de los discursos de odio y que su calado se refleja en la subida de casos de agresiones homófobas en el último año. El joven ha puesto de ejemplo algunos de los discursos difundidos por varios miembros de Vox como Rocío Monasterio. El invitado estaba defendiendo que no puede establecerse una relación directa entre que un político difunda un mensaje a que alguien pegue un puñetazo, pero que sí "supone el marco ideológico en que se sienten legitimado", cuando Ana Rosa lo ha interrumpido.

Hoy, en el programa de Ana Rosa.



Yo: El discurso de odio, como el de V0X, suponen el marco por el que un LGTBfobo se siente legitimado.



AR: Bueno decir eso en el siglo XXI no es realista.



Yo: Ya, pero vemos que pasa porque...



AR: SE NOS CORTA LA COMUNICACIÓN. pic.twitter.com/S9efCMCzu3 — Axel Sarraillé 🌸 (@AxelSkye96) September 9, 2021

"Bueno, yo de verdad, decir eso, no es que no sea probable, es que es de otro siglo", ha comentado la presentadora. "Pero pasa, cuando se habla de...", ha alcanzado a decir Axel antes de ser interrumpido por Ana Rosa. En este momento, la conductora del magazine matutino ha hablado de un problema de comunicación para despedir a Axel, pero según lo que ha expuesto el joven en Twitter ha sido una excusa. Este gesto no ha gustado mucho en redes sociales y Quintana ha sido muy criticada por ello.