Rihanna retira la demanda contra su padre pocas semanas antes del juicio

En un movimiento que por ahora no se entiende su porqué, Rihanna ha retirado la demanda que tenía interpuesta desde hace algún tiempo contra su padre, Ronald Fenty, tal y como ha explicado el portal de noticias Radar Online. Más inexplicable aún porque la primer vista oral con la que iba a dar comienzo el juicio estaba establecida para dentro de una pocas semanas, el 22 de septiembre.

En teoría, debían reunirse en junio, pero por aquel entonces Rihanna se encontraba en Reino Unido y alegó que no podría viajar debido a la pandemia y se acordó que se pospusiera. Lo que parece claro es que ambas partes querían evitar un espectáculo público y han aclarado sus diferencias a puerta cerrada, porque si bien la relación paternofilial ha sido difícil durante décadas, no se comprendería esta retirada de la demanda si las cosas no hubiesen sufrido un gran cambio recientemente o si no hubiesen llegado a un pacto.

Se trata de un caso que guarda sus semejanzas con ciertas partes de otro mucho más mediático, el de Britney Spears contra su padre, si bien no ha existido entre la cantante y su progenitor ninguna tutela. Simplemente la batalla judicial iba a dirimir si Ronald y la firma de representación que dirige, Fenty Entertainment, habían incurrido en delitos de explotación del nombre de la diva y haber incluso actuado en su nombre sin su consentimiento explícito.

Rihanna denunció en 2019 que su padre y la empresa habían negociado la celebración de varios conciertos de la estrella del pop de forma fraudulenta y a sus espaldas, recibiendo a cambio unos 15 millones de dólares. Estos conciertos nunca se llegaron a celebrar al no haber sido informada la propia Rihanna.

Según los documentos que los propios abogados de la autora de éxitos como Umbrella, Work o Bitch better have my money llevaron en su momento a los juzgados, la reputación de su cliente se habría visto seriamente dañada entre los promotores de conciertos y demás agentes de la industria de la música, pues los shows acordados en los que debía actuar en Los Ángeles jamás tendrían lugar, como tampoco una macrogira mundial.

Asimismo, el equipo legal de la cantante de Barbados buscaba con esta guerra judicial cortar todo uso de la marca Fenty que no fuera la que ella tiene registrada para sus empresas de cosmética y lencería, dado que su padre tenía intención de embarcarse en la construcción de una cadena de hoteles. Esta parte del pleito sí que la conquistó la artista, pues la Oficina de Patentes de Estados Unidos intervino con celeridad y de oficio dándole la razón y evitando que Ronald siguiese adelante.