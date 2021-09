Las redes se adelantan a 'Veo cómo cantas': Leo Rizzi era artista y 'tiktoker'

Antena 3 estrenó este miércoles Veo cómo cantas, una de sus novedades de la temporada que empieza. En cada gala del formato, presentado por Manel Fuentes, un concursante debe averiguar si los participantes son cantantes o no mediante pistas, actuaciones y pruebas.

Dichos participantes se presentan con un apodo que aluda a una profesión. En el caso del protagonista de esta noticia, se trató de Escultor. Mientras que dividió desde el principio a los asesores del programa, quienes aconsejan a la concursante a dirimir quiénes son artistas; algunos usuarios de las redes sociales no dudaron, pues conocían de antemano al Escultor.

Yo viendo como dicen q el escultor no canta y es Leo Rizzi #VeoCómoCantasEstreno pic.twitter.com/Whis7Znxye — lore✨ (@thounderlife) September 8, 2021

El escultor es Leo Rizzi o es cosa mía?? #VeoComoCantas pic.twitter.com/IsjXy9rjg4 — Cåri (@itshinealfred) September 8, 2021

¿Leo Rizzi es el escultor de #VeoCómoCantasEstreno? Yo digo sí 🧐 — Viccc (@Victoriaesquils) September 8, 2021

LEO RIZZI EN EL PROGRAMA ESTE DE ANTENA 3 SE ME ACABA DE CAER UNA LÁGRIMA — rebe 🍓 (@ournamey) September 8, 2021

Y es que, tras ese wolf cut tan tendencia y ese aire a Mick Jagger en sus albores musicales se escondía Leo Rizzi. Se trata de un músico con bastante presencia en TikTok, donde comparte vídeos con sus propias canciones o con versiones, por ejemplo, de la banda mexicana Zoe o del grupo The Cranberries, unos contenidos que le han llevado a tener cerca de 900.000 seguidores.

A esta cifra habrá que sumarle los asesores de Veo cómo cantas: Josie, Rosario Flores, Ruth Lorenzo, El Monaguillo y Ana Milán, que fue la única que apostó por las dotes musicales del participante. Y es que, en cuanto el joven comenzó a cantar,todos ellos quedaron encandilados. "Voy a ir a tus conciertos como groupie", apostilló la murciana.

El cantante no perdió la oportunidad de avanzar una colaboración cuyo estreno es inminente con Eva B, nombre artístico de Eva Barreiro, finalista de Operación Triunfo 2020. En Veo cómo cantas, el también aficionado a las artes plásticas interpretó We can make it if we try de The Sylvers, un tema que vio la luz en 1973.