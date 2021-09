'Veo cómo cantas' destapa el talento oculto de Ruth Lorenzo: "¿Sabe hacer más cosas Mick Jagger o ella?"

Este miércoles, Antena 3 estrenó una de sus apuestas más importantes de la temporada: Veo cómo cantas. En cada gala del formato, presentado por Manel Fuentes, un concursante debe averiguar si los participantes son cantantes o no mediante pistas, actuaciones y pruebas.

Eso sí, en esa ardua tarea, los concursantes cuentan con un comité de asesores de lo más variopinto que les ayudan a dirimir si la persona que tienen delante es un verdadero artista... o un farsante. Entre dichos consejeros está Ruth Lorenzo.

La murciana estuvo, durante la mayor parte de la gala, muy atinada a la hora de ayudar a dirimir si los participantes eran profesionales de la música o no. Y no solo eso, pues la joven llegó a probar suerte en una de las pruebas para saber si el participante apodado El Pescador era baterista.

En breves segundos, se pudo comprobar que no. Sin embargo, ya que el programa había colocado una batería sobre el escenario, al presentador le pareció buena idea retar a Lorenzo, que dejó claro en cuestión de segundos que el canto no es lo único que domina en el ámbito de la música.

Así, la intérprete de Dancing in the Rain acompañó con su voz la prueba de habilidad con la batería, dejando a todos perplejos con su dominio de las baquetas. Pero el momento no fue fruto del azar: según comentó, Lorenzo es asidua a tocar el instrumento de percusión en sus conciertos.

Al terminar la demostración, Manel Fuentes destacó el perfil multidisciplinar de la artista. "Ahora mismo hay peleas en Twitter para saber si domina más cosas Ruth Lorenzo o Mick Jagger", bromeó. Y no estuvo muy desencaminado, pues en las redes se lanzaron a reivindicar el trabajo y la carrera de la cantante.

Por si queréis ver a @RuthLorenzo cantando la canción de la batería 😜https://t.co/HamIl7Hgcj#VeoCómoCantasEstreno — Roberto Ruthaholic (@RobertoMatillaA) September 8, 2021

Ruth Lorenzo me parece de lo más completito de este país una pena que esté tan infravalorada — Nico (@Nico_Capasso) September 8, 2021