Harvey Weinstein responde desde la cárcel a las palabras de Angelina Jolie

Las palabras que dijo Angelina Jolie recientemente sobre cómo le sentó que su entonces marido, Brad Pitt, desoyera por completo todo lo que le había contado al respecto de Harvey Weinstein y este volviese a trabajar al lado del exproductor de cine y violador condenado siguen trayendo cola. "Fue duro para mí", ha dicho la intérprete, declaraciones que han recibido una contestación desde dentro de la celda.

El que fuera fundador y cabeza visible de la productora Miramax, que sigue cumpliendo la condena de 23 años de cárcel en Nueva York -aunque ahora como hombre soltero después de quedar oficialmente divorciado de Georgina Chapman-, ha respondido a la actriz y directora de 46 años a través de un comunicado.

Con este escrito, que ha sido difundido por su representante, Harvey Weinstein acusa a Jolie de buscar únicamente notoriedad usando su nombre para promocionar su nuevo libro, así como la última película en la que ha trabajado y que supone su puerta de entrada al Universo Cinematográfico de Marvel, Eternals, realizada por la reciente ganadora del Oscar a Mejor Dirección, Chloé Zhao.

"Ni nunca se produjo ninguna agresión ni hubo siquiera ningún intento de agresión", comienza exponiendo el exproductor, que acaba de ser extraditado a California para enfrentar 11 nuevos cargos de violación y agresión sexual. Sin embargo, Weinstein reconoce que sí que estuvo "interesado" en ella... aunque lo oculta bajo la idea de que era una sex symbol.

"Eres Angelina Jolie, estoy seguro de que todo hombre y mujer de este mundo se ha mostrado interesado o interesada en ti. ¿También has sido agredida por el resto del mundo?", añade sarcástico Weinstein, de quien ha renegado hasta su gran amigo, Quentin Tarantino.

A pesar de ese tono beligerante, las palabras a The Guardian de Jolie relatan una versión completamente diferente de lo que ocurrió cuando ella tenía 26 años. "Fue mucho más que un flirteo, tuve que escapar [de la habitación]", ha asegurado la actriz. "Trabajé con él cuando era joven. Si consigues salir del cuarto piensas que lo intentó pero no lo consiguió, ¿verdad? Pero lo cierto es que el intento fue en sí mismo una agresión", ha detallado.

"Me alejé y avisé. Recuerdo decirle a Jonny [Lee Miller], mi primer marido, que se portó genial con esto, que hiciera correr la voz con otros tíos: no dejéis a las mujeres estar a solas con él. Me pidieron que hiciera El aviador [de Martin Scorsese], pero me negué porque él estaba involucrado", ha rememorado, así como cuánto le dolió que Brad Pitt años más tarde sí trabajase con él.