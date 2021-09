“Fue duro para mí”: Angelina Jolie sobre cómo Brad Pitt siguió trabajando con Weinstein tras sufrir su acoso

Los múltiples cargos contra Harvey Weinstein han conseguido meterle entre rejas. Las consecuencias culturales del movimiento MeToo que lo auspició, sin embargo, van mucho más allá de este desenlace, por no hablar de que los testimonios certificando el comportamiento depredador del fundador de Miramax distan de dejar de surgir. Y es que hay muchas mujeres que aunque no han acudido a los juzgados sí han asegurado haber sido víctimas del productor, rememorando cómo afectó a su carrera una actitud de la que tenía conocimiento los circuitos de Hollywood, aunque entonces se optara por normalizarlos o mantenerlos en secreto.

Es el caso de Angelina Jolie, que ha hablado de su experiencia con Weinstein durante una reciente entrevista en The Guardian. La actriz que próximamente debuta en Marvel con Eternals (estreno este 24 de noviembre) tuvo contacto con el productor bien al inicio de su carrera, cuando en 1997 protagonizó Jugando con la muerte y tenía 26 años. Jolie no ha entrado en detalles sobre lo que hizo Weinstein exactamente, pero sí deja claro que fue muy desagradable y tuvo que huir de la habitación. “Fue mucho más que un flirteo, tuve que escapar”.

“Trabajé con él cuando era joven. Si consigues salir de la habitación piensas que lo intentó pero no lo consiguió, ¿verdad? Pero lo cierto es que el intento fue en sí mismo una agresión”, asegura. Jolie pasa a recordar cuál fue su reacción inmediata. “Me alejé y avisé. Recuerdo decirle a Jonny (Lee Miller), mi primer marido, que se portó genial con esto, que hiciera correr la voz con otros tíos: no dejéis a las mujeres estar a solas con él. Me pidieron que hiciera El aviador, pero me negué porque él estaba involucrado”. Si bien Lee Miller pudo estar a la altura de la situación, no pasó lo mismo con Brad Pitt, su tercer marido.

Pese a que Pitt había sido puesto al tanto por la actriz, esto no le impidió colaborar con Weinstein para sacar adelante Mátalos suavemente, película de 2012 que él mismo protagonizó y produjo con su sello Plan B. Que afrontara así los abusos sufridos por Jolie fue muy doloroso para su entonces pareja. “Nunca volví a trabajar con él. Fue duro que Brad lo hiciera (...) “Y discutimos por ello. Por supuesto que me dolió”. Pitt y Jolie iniciaron un traumático proceso de divorcio en 2016, que se ha prolongado cinco años y ha deparado tanto en acusaciones al actor por maltrato doméstico como en una disputa por la custodia de sus hijos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.