El caso de Harvey Weinstein saltará a la ópera

La compañía operística Belfast Ensemble trasladará el caso de Harvey Weinstein a la ópera. El director de la organización, Conor Mitchell, ha confirmado al New York Post que ya está preparando la obra junto con su equipo y que, después de presentarse en Irlanda en otoño, está previsto que llegue a Estados Unidos.

Mitchell se centrará en los relatos de las seis mujeres que testificaron contra el productor de cine estadounidense durante su juicio en la ciudad de Nueva York, donde el pasado año fue declarado culpable de varios delitos sexuales y condenado a cumplir 23 años de prisión.

Según ha explicado el creador de la obra al citado medio, los ensayos arrancarán el próximo mes de septiembre con la esperanza de presentarse en el Festival Internacional de Arte de Belfast, que se celebrará un mes después.

El proyecto, que llevará por nombre El juicio de Harvey Weinstein: una ópera, no será "el típico drama judicial" ni tampoco tendrá a un actor masculino interpretando a Weinstein. "No me preocupa él. Me importa el efecto de sus acciones en otras personas", ha reconocido Mitchell.

"Se trata de coger las palabras y fragmentos de las declaraciones sin crear personajes con nombre o representar a una persona en el escenario. Se trata de que el texto se convierta en música", ha añadido.

La abogada que representó a tres de las víctimas de Harvey en el juicio, Gloria Allred, apoya la ópera siempre y cuando se obtenga "el consentimiento de las víctimas a quienes planean retratar", ha explicado al mismo diario.