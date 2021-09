La modelo Chrissy Teigen celebra sus 50 días sobria: "No sé si no volveré a beber, pero sé que ya no me sirve de nada"

Chrissy Teigen, presentadora, modelo y esposa del cantante John Legend, ha compartido con sus seguidores su satisfacción al llegar, con mucho esfuerzo y resistencia, hasta sus 50 días consecutivos sin tomar alcohol.

Con un tierno vídeo en el que ella disfruta junto a sus hijos, Teigen ha añadido que esta se trata de su racha más larga sin probar ni una gota de alcohol. "Debería haber cumplido casi un año, pero he tenido alguna que otra recaída con el vino. Pero este es el periodo más largo en que he estado sin beber".

"No sé si volveré a beber, pero lo que tengo muy claro es que ya no me sirve para nada. Ya no me divierte, no me hace bailar, no me relaja", continuó diciendo, refiriéndose a los previos efectos que le provocaba beber. "Me pone enferma, me duermo y hace que me levante sintiéndome mal; me hace olvidar lo que probablemente fue una noche divertida", añade, aclarando que respeta y valora a la gente que bebe de forma responsable.

Chrissy Teigen también compartía días atrás uno de los efectos de haberse liberado durante tanto tiempo del alcohol y esa falsa sensación de bienestar que genera, así como otra de las motivaciones que ella encuentra para superar su adicción: reconciliarse tras perder a su hijo Jack.

"No siento que haya procesado completamente a Jack y ahora que no tengo el alcohol para adormecerlo, las cosas están simplemente ahí, esperando ser reconocidas", confesó, refiriéndose al bebé que perdió en la semana número 20 de gestación por su abuso de las bebidas.

Mientras supera sus rachas, la modelo continúa su camino hacia una vida más sana y activa, y es que, además, ha decidido subir sus rutinas deportivas en las que suelen intervenir sus hijos: "Este es mi tercer día esta semana haciendo ejercicio, lo cual es inaudito para mí, y mis osos no están haciéndolo fácil".