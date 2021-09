El programa 'Con los pies en las nubes' cierra su segunda edición con casi 1.500 asistentes en doce enclaves singulares

Las localizaciones en las que se ha desarrollado la programación han sido Beintza Labaien; Castillo de Tiebas; Paseo de los Canónigos (Roncesvalles); Esparza de Salazar; Izal (Valle de Salazar); Ermita Santa María del Campo (Navascués); Berbinzana (orillas del río Arga); Villa Romana de Liédena; Monasterio de Iratxe; Castillo de Ablitas; Monasterio de Fitero; y Molino de Olleta.

Las compañías navarras participantes han sido las siguientes: Producciones Demode Produkzioak, con Porrutata, ez porru ez patata (teatro); Amildegui Produktiones, con Paz no está entre nosotros (teatro); La Cuerda Teatro, con Foto de señoritas (teatro); El Colectivo Humo, con Variaciones Hansel (teatro); De Improviso, con Parada improvisada (teatro); Zirika Zirkus, con Hemendikara (circo); Amico Teatro, con Amico on the Beach (teatro); Led Silhouette, con Bonus track (danza); Dinamo Danza, con Orígenes (danza); La Nave Producciones, con El crimen fue en Granada (teatro); Danzai, con Re-des (danza); Cía Mago Hodei Magoa, con Aparición, un espectáculo fantasmagórico (magia); Yarleku Teatro, con La casa más pequeña (teatro); La Banda Teatro Circo, con Kimera (circo); Trokolo Teatro, con Txu&Txus (teatro); Atikus Teatro, con Romeo enmascarillado (teatro); Tdiferencia, con Off elia, la clásica comedia (teatro); La Teatrería, con Palabra de mujer (teatro); Kon Mocion Compañía de Danza, con Tempus in templo (danza); Iluna Producciones, con Pirados en la isla del tesoro (teatro); Kaktus Antzerki, con Nora zoaz Kalamity? (teatro).

EL ORIGEN DEL PROGRAMA

Con los pies en las nubes es un programa impulsado por la Fundación Baluarte y la Dirección General de Cultura en colaboración con las asociaciones de Artes Escénicas de Navarra, que tiene como objetivo apoyar al sector profesional de las artes escénicas de Navarra, diversificar la programación cultural por el territorio y descubrir nuevos espacios para el teatro, el circo, la magia o la danza y, por lo tanto, proponer una nueva manera de disfrutar de la experiencia cultural y artística por parte del público.

Este programa lleva espectáculos de pequeño o mediano formato de compañías navarras a espacios no convencionales como monasterios, yacimientos arqueológicos, castillos, bosques, y otros lugares de gran valor patrimonial cultural y natural, de forma que tanto el lugar como las propuestas artísticas se enriquecen de manera recíproca, y el espectador puede disfrutar de la belleza de ambas en la misma experiencia, ha informado el Gobierno.

La primera edición de este programa se llevó a cabo en agosto de 2020 y fue fruto de las mesas de trabajo sectoriales realizadas por el Gobierno de Navarra y Fundación Baluarte ante la crisis provocado por la pandemia.