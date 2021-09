Pilar Rubio cuenta en 'El hormiguero' su truco para aprender francés gratis

El hormiguero comenzó este lunes su temporada número 16 con una madrina de excepción, Pilar Rubio. La madrileña, que se ha trasladado a París con su familia tras el fichaje de Sergio Ramos por el PSG, dejará de enfrentarse a retos en el programa de Antena 3, pero seguirá con su sección de moda.

Pablo Motos quiso contar con su colaboradora en su primer programa, donde aprovechó para repasar algunos titulares publicados en prensa este verano o charlar sobre el libro de la madrileña que saldrá a la venta en noviembre, Mi método para llevar una vida saludable.

“Hay que cuidarse por dentro y por fuera. Hay que cuidar la salud mental”, el consejo más importante de @PilarRubio_ #PilarRubioEH pic.twitter.com/8e1cRVABk7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 6, 2021

"Me pareces una mujer excepcional, eres inteligente, valiente, valiosa, con una voluntad como no he visto nunca y por encima de todo eres una buena persona. Lo bueno no hace tanto ruido como lo malo, pero es bueno que la gente lo sepa", comentó el valenciano sobre Rubio.

Pero el presentador también quiso saber cómo llevaba el cambio de la capital española por la francesa: "Tenemos casa desde hace dos días y he estado todo el verano liada con proyectos y la mudanza", afirmó la colaboradora.

"¿Qué tal estás por París? ¿Estás aprendiendo mucho francés?", le preguntó Motos. "He estado mucho en Madrid y el francés es un idioma complicado, pero: ¿Sabes lo que hago?", señaló Rubio.

"Pido una cita para que me hagan las uñas a una peluquería de barrio y, mientras me las hacen y me lavan el pelo, me puedo tirar dos o tres horas hablando con las chicas de la allí. Esa es mi forma de aprender francés", afirmó.

También explicó que "ellas no me entienden mucho, pero me esfuerzo y al final tengo tres horas de francés gratis. Así practico". Otro de los trucos que desveló fue que "voy a las tiendas, no compro nada, pero pregunto por todo".

"Así aprendo los colores, las tallas, cuánto valen las cosas...", añadió. El conductor del programa también quiso saber cómo se manejaba Sergio Ramos con el francés: "Lo lleva bien. Le envidio porque es un tío que se lanza con todos los idiomas, no tiene ningún problema, aprende, es rápido y, si no le sale, se inventa la palabra. Somos muy resolutivos, no tenemos vergüenza para eso".

Antes de despedirse, Rubio tuvo tiempo de realizar un último reto que le propuso Motos sin haberlo preparado previamente, tomarse un zumo de naranja sin usar las manos, que consiguió superar.