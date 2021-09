Detenido un hombre por abandonar a su hija de dos años: la policía lo encontró borracho y no pudo ni reconocerla

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gandía (Valencia) a un hombre de 39 años como presunto autor del abandono de su hija de dos, que fue localizada andando sola de noche en una carretera. El hombre se había quedado a cargo de la niña mientras la madre se encontraba trabajando, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.50 horas del viernes en la ciudad de Gandia, en plenas fiestas falleras, cuando agentes de la Policía Nacional fueron requeridos por varios ciudadanos que llevaban a una menor de unos dos años cogida de la mano.

Las personas que alertaron a la Policía habían visto a la menor deambular sola por la carretera de salida de Gandia hacia Barx, "con el consecuente riesgo que entrañaba principalmente para la menor así como para los conductores que por allí circulaban, debido a la poca visibilidad existente y las horas que eran".

Los policías se hicieron cargo de la menor y dieron una batida por la zona para ver si había alguna persona que estuviera a cargo de la niña, aunque no pudieron localizar a nadie. Después de 30 minutos de gestiones, vieron a un hombre, a unos 500 metros, del que comprobaron, cuando se acercaron, que "no podía mantener el equilibrio y hablar con claridad". El hombre estaba "completamente desorientado" y, en un principio, tras mostrarle a su hija "no fue capaz de reconocerla".

Los agentes se quedaron con la niña intentando distraerla poniéndole dibujos en su teléfonos personales mientras averiguaban quién era su madre que, fue localizada en su lugar de trabajo en una localidad próxima a Gandía. El detenido, sin antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial.