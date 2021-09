Detingut a Elx un home que amagava speed, viagra i marihuana en el cotxe

La Policia Local d'Elx (Alacant) ha detingut un home, amb antecedents per robatori, durant un control en el Camp d'Elx on va ser sorprès amb substàncies estupefaents amagades en el vehicle on viatjava al costat d'altres dos persones.