Isabel Pantoja mandó a su hijo, Kiko Rivera, a un internado durante su adolescencia para sacarse el graduado, pero allí fue donde, tal y como confesó él mismo, comenzaron sus malos hábitos con las drogas.

"Allí conocí todo lo prohibido", contó el DJ en una entrevista en el Deluxe. Sin embargo, esto podría haber sido, en parte, provocado por las malas experiencias que allí vivió, pues un excompañero suyo del internado aseguró en Socialité que el hijo de la tonadillera sufrió acoso escolar.

"Kiko sufrió bullying en el internado, los compañeros se metían mucho con él solo por ser el hijo de la Pantoja. Más de una vez, le pegaron", reveló el testigo. "No tenía muchos amigos y lo pasó bastante mal. Se le hizo bastante cuesta arriba el internado".

"Solo por ser el nuevo le tocó más de una novatada, y algún chulito, simplemente por ser quien era, buscaba bronca con él", añadió. "Me acuerdo de una vez en concreto, porque siempre me daba pena, saliendo de una discoteca light a la que íbamos por la tarde, vi a un grupo rodeándole y él en medio recibiendo, y no era la primera vez que le pegaban. ¿El motivo? Ser Kiko Rivera".

"A Kiko su madre nunca fue a visitarlo. Ni su madre ni prácticamente ningún familiar. Estaba muy solo", aseguró su excompañero. "Kiko pasaba muchas horas en su habitación, ahí es cuando comienza a consumir sustancias [...] Le daban sustancias en la puerta del colegio".