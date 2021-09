María del Monte, arropada por Isa P y Kiko, muy dura contra la Pantoja: "Nadie puede prohibirte querer a alguien"

Tras la muerte de su madre, y después de perder a dos hermanos en este último año y medio, María del Monte concedió este domingo una sincera entrevista a Toñi Moreno en Viva el verano.

Una noche muy especial para la cantante en la que, inesperadamente, estuvo arropada por Kiko Rivera e Isa P, que le mandaron ánimos en estos duros momentos y le mostraron todo su apoyo.

"Me sigo considerando de la familia porque son muchos los años vividos, porque son muchos recuerdos para mí imposibles de olvidar. Aquí me tienes para lo que necesites, vivimos cerca. Siempre estaré aquí como sé que tú lo estás. Un besito muy fuerte y para arriba"; le dedicó el DJ.

Isa P, por su parte, le dijo: "Sé que estás pasando un momento complicado y espero que lo superes pronto con la gente que te quiere, que sé que es mucha. Quiero decirte que eres una persona muy especial y que aunque hayan pasado los años tenemos una conexión muy bonita. Ojalá llegue el día y podamos hablar, podamos abrazarnos y te pueda presentar a Alberto. Que sepas que te quiero un montón y que te mando mucha fuerza y un abrazo muy grande".

Por eso, Toñi Moreno se interesó por cómo es su relación con Isabel Pantoja, qué opina de la polémica entre la que fuera su amiga y sus hijos y cómo se ha sentido estos años en los que no ha tenido relación con ellos.

Sobre Kiko, aseguró: "Lo bonito de la vida es por ejemplo esto. Puedes no ver a una persona, no tener contacto con una persona, pueden prohibirte ver a una persona, pero lo que nadie puede prohibirte es que quieras a una persona. Pero eso esté yo donde yo esté, y esté esa persona donde esté, eso llega. Y a mí nadie me va a prohibir que quiera a quien yo quiera".

Sobre Isa P, dijo más o menos lo mismo: "Yo también la quiero. Nadie puede impedir que quieras a quien te dé la gana querer".

En cuanto a la herencia envenenada, la cantante se mojó: "Espero que lo arreglen por el bien de todos. Con armonía y serenidad todo se arregla y eso no es ninguna tragedia".