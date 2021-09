El Ayuntamiento se suma a una iniciativa ciudadana que pide cuidar el medioambiente y colaborar en la limpieza

La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha felicitado esta iniciativa, apoyada municipalmente en la recogida y retirada de residuos y en la aportación de los medios necesarios para aquellas personas que han participado en ella, y ha reconocido en ella "la implicación de vecinos y ciudadanos en el cuidado del medioambiente y en la limpieza de nuestro entorno, ya que, sin la colaboración de todos, no tendremos Planeta B", ha subrayado en un comunicado.

Para la edil popular, son dos los mensajes que acompañan esta nueva iniciativa ciudadana. De un lado, "la responsabilidad, no dejando residuos allí donde vamos, ya que, ayudados de esa responsabilidad, limpiaríamos menos". El segundo mensaje se dirige a "la necesidad de reducir la generación de residuos, que en no pocas ocasiones generamos de más y que, si además de ello no se reciclan, estamos generando un problema para el futuro de nuestro planeta".

"Intentemos reducir la generación de residuos y seamos, al menos, igual de responsables que este gran grupo de vecinos que hoy se ha reunido aquí", ha subrayado Cobos.

"CUIDAR LO QUE AMAS"

El Ayuntamiento ha destacado que Marit Schmeling se ha convertido en el rostro y la voz de esta jornada que nace, como ella misma ha señalado, a partir de la reunión de un grupo de amigos.

Muy "emocionada" por el resultado de la convocatoria y agradecida al Ayuntamiento, ha insistido en la "necesaria" colaboración de todos "para cuidar lo que amas".

"No soy de Almería, pero amo mucho esta tierra y aquello que amas, normalmente lo cuidas, por lo que ese es el mensaje que hoy queremos trasladar, que debemos cuidar, entre todos, lo que queremos", ha manifestado.

Un mensaje que compartió en el inicio de esta idea con Juan, de La Pita de El Cabo, colaborador de esta iniciativa y que se pretende "seguir extendiendo".

"Creo que hoy damos ejemplo, porque el cuidado del entorno es tarea de todos. Comenzar por recoger la basura de un sitio al que llegamos, disfrutamos, y dejamos limpio cuando nos marchamos. No es ésta una labor que solo compete al Ayuntamiento. Es también nuestra responsabilidad", ha concluido.