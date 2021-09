Sin noticias del joven desaparecido en Alhendín el 24 de agosto: "Le ha pasado algo"

Continúan las labores de búsqueda de Ignacio Fernández Noguera, un joven de 23 años de Alhendín (Granada) que continúa en paradero desconocido desde el pasado 24 de agosto, según denunciaron a las autoridades sus familiares. Aunque la familia no pierde la esperanza de localizarlo, asegura que a su hijo "le ha pasado algo".

La policía judicial y la Guardia Civil dirigen el dispositivo de búsqueda aunque, por el momento, no pueden aportar nuevos datos a los familiares y trabajan con las informaciones que les van contando algunos vecinos y amigos del entorno del joven. "No sabemos nada nuevo. No nos han dado mucha información de cómo va el seguimiento", ha apuntado la madre.

'Nacho', como así lo conocen en el pueblo, fue visto por última vez, según ha relatado su madre, el pasado viernes 24 de agosto tras salir de su casa con su coche, un FIAT 595 Abarth de color rojo y matrícula 3197 KPR, y dirigirse a ver a sus amigos "de toda la vida". Sobre las 21.00 horas lo vieron repostar en una gasolinera de Padul -un pueblo cercano-.

Desde esa hora no se volvió a tener información de Nacho hasta las 01.30 horas de la madrugada del sábado, cuando un amigo del joven aseguró a la familia que lo saludó desde lejos en la puerta de una conocida discoteca de Granada, 'Mae West'. Sin embargo, la madre de Nacho ha indicado que la Guardia Civil no puede corroborar esta información ya que las imágenes que captaron las cámaras de seguridad no son clarificadoras.

La Guardia Civil, según apunta, obtuvo una última conexión de su teléfono móvil alrededor de las 05.00 horas de la madrugada del sábado que lo ubicaban en el centro de la ciudad. Desde entonces se perdió el rastro del joven alhendinense que continúa en paradero desconocido. El día de la desaparición Nacho vestía una camiseta blanca básica, un pantalón gris deportivo y unas zapatillas de la marca Adidas blancas.

Ante esta situación, la familia ha pedido cooperación y difusión de su foto a los amigos, conocidos y ciudadanos que, cuenta, "se están volcando" en la búsqueda para localizar a Nacho, un chico que "no tenía problemas" con su familia ni círculo cercano.

Y, aunque no pierde la esperanza de localizarlo pronto, su madre intuye que algo le ha podido suceder: "Sabemos que le ha pasado algo y me lo han dejado por ahí", ha recalcado.