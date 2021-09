María Llapart pide perdón en directo por el rótulo que se ha visto en 'Al Rojo Vivo'

Este jueves, un rótulo de Al Rojo Vivo mientras informaban acerca de las inundaciones producidas por la DANA a su paso por Toledo desató la polémica en redes sociales.

"En Toledo ya es 'to' lodo", decía la frase que acompañaba a la noticia que relataba la acumulación de barro en las calles castellanomanchegas.

Esta frase provocó las críticas de los usuarios de Twitter, que se mostraron enfadados por la broma del programa con una situación tan grave.

"Si Toledo es " to- lodo" vosotros sois "to- sura ...basura", "Vuestro titular “Toledo ya es 'to' lodo” es de un mal gusto extremo", "¿Se puede tener más maldad?", son algunas de las críticas que ha recibido Al Rojo Vivo.

Poner la tele pata que conecte, y leer en la sexta "Toledo es ya To lodo" 🤣, ¿Se puede tener más maldad?. — Sara 🇮🇨 (@SaruchyAH) September 2, 2021

@DebatAlRojoVivo #DanaARV. Vuestro titular “Toledo ya es ‘to’ lodo” es de un mal gusto extremo. — Nady CB (@NadyCB) September 2, 2021

Si Toledo es " to- lodo " vosotros sois "to- sura ...basura " pic.twitter.com/6WNQi6RtUI — Viator2.0 (@0Viator2) September 3, 2021

En serio han puesto "En Toledo ya es 'To' lodo" en uno de los rótulos de @DebatAlRojoVivo cuando hablaban de #danaARV? En serio? pic.twitter.com/fZ3zImoTZ3 — 🐭 La Rata Infecta 🐭 (@AlegreRoedor) September 2, 2021

María Llapar, presentadora del formato mientras Antonio García Ferreras se encuentra de vacaciones, se ha disculpado en directo por el "desafortunado" rótulo .

Además, ha asegurado que la dirección del programa está tomando represalias. "Estamos trabajando para que no vuelva a pasar", ha concluido.