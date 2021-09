Pleno.- Espino advierte a NC y Sí Podemos de una denuncia por prevaricación si 'retuercen' el reglamento

En una intervención en el pleno extraordinario en el que se debaten los recursos de inconstitucionalidad sobre el incumplimiento del REF, ha acusado a ambos grupos de que la quieren "silenciar" por sus duras críticas al vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, y la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana.

Espino ha dicho que los dos grupos, que forman parte del 'Pacto de las Flores', intentan "retorcer" el reglamento de la Cámara y ha asegurado que no solo la asiste la razón, sino también la ley. "No me van a callar, no me van silenciar", ha comentado.

Por su parte, Esther González (NC) ha dicho que las acusaciones de Vidina son falsas y relatado que lo que ha hecho su grupo es pedir un informe al Consejo Consultivo para ver si hay "dudas interpretativas o lagunas" en el reglamento acerca del papel de los diputados no adscritos.

Ha negado que se salten a los servicios jurídicos de la Cámara y pedido a Espino que deje el acta de diputada, tal y como ella exigió a sus excompañeros del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuando apoyaron un pacto de gobierno con el PSOE.

Espino ha replicado que es "extraño" que Nueva Canarias haya obviado a los servicios jurídicos y rechazó que le pidan que deje al acta desde un partido que se creó previa salida de Coalición Canaria y "aprovechando" los puestos en el Congreso de los Diputados.