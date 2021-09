AMP.-Cvirus.- La Comunitat Valenciana començarà a vacunar sense cita des del dimarts als 133 punts de vacunació massiva

Així ho ha indicat en la seua intervenció, a petició pròpia, per a informar de l'evolució de la pandèmia provocada per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana, que ha qualificat de "clarament més positiva" que al juliol, quan va comparéixer enmig de la quarta onada. Ara, l'autonomia es troba en "una fase d'estabilització i de reducció sostinguda" de la incidència. "Tot açò ens permet afirmar que, si no es produeixen canvis, ens trobem en el tram d'eixida de la quarta onada", ha anunciat.

Sobre la vacunació, a més de l'anunci, ha subratllat la "important acceleració" de la campanya i l'augment de població immunitzada, ha qualificat d'"exemplar l'elevada participació" i ha demanat "per favor" que qui no s'haja immunitzat encara "acudisca com més prompte millor a protegir-se i a protegir-nos". Segons les seues xifres, 52.154 persones han rebutjat de forma explícita la vacuna.

En tot cas, Barceló s'ha congratulat que la Comunitat Valenciana haja aconseguit les metes marcades abans del calendari previst i, de fet, ha subratllat que, a dia de hui, s'ha sobrepassat en més de deu punts el percentatge de l'objectiu d'arribar al 70% de la població major de 12 anys vacunada amb pauta completa el 9 d'Octubre, ja que més del 80% de la població a vacunar té la pauta completa.

I respecte als alumnes, ha manifestat que es calcula que a les dos setmanes d'estar començat el curs, que arranca el dimecres, s'arribarà a un 80% d'escolars totalment protegits, en el qual ha avançat que serà un "curs segur", planificat amb la Conselleria d'Educació i d'acord amb els protocols del Govern.

MÉS VACUNES

En la seua intervenció, Barceló ha defès que el Ministeri de Sanitat ha incrementat l'enviament de vacunes a la Comunitat Valenciana per a "compensar" per la quantitat de dosis destinades a desplaçats d'altres comunitats autònomes i pel dèficit que es va produir a l'inici del procés, quan es van destinar més dosi a les autonomies amb més població envellida.

En aquesta línia, ha dit que aquests enviaments han permès "acurtar" els terminis del calendari, de forma en el 18 d'agost es va aconseguir la taxa del 70% de població a vacunar immunitzada, mes i mitjà abans del 9 d'Octubre; que s'ha aconseguit el 80% de persones majors de 12 anys immunitzades amb la pauta completa; que més del 70% de la població total ja compta amb la vacunació completa i està per damunt de països com Alemanya, França, el Regne Unit, el Canadà, Noruega, Dinamarca, els Països Baixos, Bèlgica o Itàlia.

CRÍTIQUES

No obstant açò, els grups de l'oposició han enlletgit a la consellera la gestió realitzada, la falta d'arribades de vacunes per part del Govern, especialment en la primera part de la campanya de vacunació i el minvament d'assistència en atenció primària i consultoris tancats a l'estiu.

Així, la portaveu de Vox, Ana Vega, li ha retret que "pinta un escenari rosa que no és el real", les restriccions en hoteleria i que se seguisca castigant al sector, mentre que el diputat de Cs Fernando Llopis li ha acusat de fer un "discurs fals". "Acaba de reconéixer que hi havia dèficit en el número de dosi, alguna cosa que déiem des de febrer", ha dit, i ha assegurat que Pedro Sánchez "ens ha estat castigant i vosté ho sap".

"Quants valencians no hagueren patit el mal d'haver tingut les dosis quan corresponien? Quants no hagueren mort?", s'ha preguntat i li ha acusat de "callar" sobre aquest tema.

Per part del PP, el portaveu de Sanitat, José Juan Zaplana, li ha retret "falta d'empatia i sensibilitat" de no haver estat "a l'altura ni amb les víctimes ni morts" i ha exposat que en un mes "han mort 206 persones per covid enfront dels 39 d'agost de 2020". Així, ha criticat que el llançaments d'anuncis que no compleixen i ha lamentat "incapacitat i mentides" sobre percentatges de vacunació, vacunes rebudes i alçament de restriccions.

I sobre aquest tema, ha qüestionat que haja anunciat la vacunació de cita prèvia quan precisament es va oposar dilluns passat a Elda perquè va dir que en altres CCAA "no havia funcionat". "Treballa a patades sense planificació i sense criteri ni evidència científica", ha exposat.

Des dels partits del Botànic, la síndica d'Unides Podem, Pilar Lima, ha expressat l'"orgull" que sent per la gestió desenvolupada, sense que s'haja deixat a ningú arrere, i si bé ha reconegut que les dades són "bones", no aposta "per triomfalismes sinó continuar amb la prudència i amb una desescalada prudent".

Des de Compromís, el diputat Carles Esteve ha subratllat que s'està eixint "relativament ràpid" de la quarta onada i ha lamentat que l'oposició "torne a cridar l'home del sac" i "mentir" quan la vacunació està sent un "èxit" i li ha instat a seguir "pel camí del sentit comú".

El PSPV, a través de la diputada Carmen Martínez, ha criticat l'"intent patètic" d'acusar el Govern de Pedro Sánchez, amb la distribució de les vacunes, de posar a la Comunitat en un "forat negre perquè els valencians moriren més" a l'inici de la vacunació.

"SENSE DEIXAR A NINGÚ ARRERE"

"Malgrat qui li pese s'ha aconseguit l'objectiu del 70% de la població immunitzada, que es va marcar tot l'Estat", ha afirmat Barceló, qui ha defès que "no només hem fet una vacunació planificada, ordenada i equitativa, sinó que hem comptat amb col·laboració públic-privada i sense deixar a ningú arrere", ha exposat.

Des de la primera vacuna al desembre, ja s'han posat 7,1 milions de dosis i, en poc més d'un mes, més d'1,6 milions de vacunes, la qual cosa suposa una mitjana de quasi 42.000 dosis inoculades cada dia en ple estiu.

Barceló ha destacat alguna de les mesures acordades per a facilitar-ho, com que la ciutadania haja comunicat els dies que anava a estar de vacances per a "ajustar les seues cites" fins als 256.110 ciutadans han bloquejat algunes de les seues setmanes per a poder realitzar eixa adaptació.

"REPESQUES"

Ara, segons Barceló, la Comunitat Valenciana està en "plena recta final de la campanya de vacunació", amb l'administració de la segona dosi als grups d'edat més joves i, de forma "parelela", en la "repesca" de totes les persones de qualsevol edat que, malgrat haver sigut citades des de l'inici del pla de vacunació, no s'han immunitzat.

"En total, totes les persones han tingut almenys dos oportunitats de vacunar-se. I alguns grups d'edat fins a quatre i cinc citacions", ha defès la consellera que, no obstant açò, vol "seguir donant oportunitats a les persones que encara no s'han vacunat".

"Si no han pogut, ara podran. I si no han volgut, seguirem tractant de convéncer-los que la vacunació és segura. I que és la millor forma que tenim de protegir-nos individualment i col·lectivament", ha dit en anunciar la vacunació massiva sense cita.