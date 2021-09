La ministra de Transports es compromet amb Puig a "desbloquejar" el Corredor Mediterrani i millorar la xarxa de Rodalies

Sánchez ha assegurat que les dos qüestions formen part d'una "preocupació compartida" amb el Govern central, per la qual cosa treballarà per a "seguir avançant" en elles i "reafirmar el compromís polític amb els valencians i valencianes".

Així ho ha manifestat després de reunir-se amb el cap del Consell, en el marc de la seua visita a Elx (Alacant) per a presentar el primer programa d'ajudes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) amb fons europeus que contempla distribuir 1.000 milions d'euros entre els municipis per a l'impuls de zones de baixes emissions (ZBE) i la transformació digital i sostenible del transport urbà.

Per a la ministra "la col·laboració institucional ha de ser sempre total i absoluta" i així ho ha fet saber a Puig, convençuda que "junts" s'aconseguirà l'objectiu comú de "dissenyar eixes "ciutats per a viure".

Per la seua banda, el president Puig ha insistit que tant el Corredor Mediterrani com la xarxa de trens de rodalies o la connexió de tren a l'Aeroport d'Alacant-Elx Miguel Hernández són "projectes fonamentals" per a la Comunitat" que espera que amb el pla anunciat ara per la ministra, i amb el seu "suport", puguen "oportunitat d'accelerar-se".

També l'alcalde d'Elx, Carlos González Serna, ha aprofitat la visita de la ministra per a posar l'accent en "la necessitat" que el seu departament invertisca en infraestructures viàries i ferroviàries que són absolutament essencials per a Elx i per al conjunt dels municipis de la Comunitat Valenciana".

"MANQUES ENDÈMIQUES"

En aquest sentit, el primer edil ha argumentat que "la millora de la competitivitat en el nostre teixit productiu -que és dinàmic, innovador i molt exportador- exigeix que es resolguen les manques endèmiques que pateixen les nostres ciutats en matèria d'infraestructura".

Per a González, es tracta de manques i problemes que no ha originat aquest Govern, però si que té la responsabilitat de resoldre i atendre aquest Govern, precisament per a afavorir els objectius de recuperació econòmica i de l'ocupació", per als quals tan important és la inversió en infraestructures".

En tot cas, l'alcalde d'Elx s'ha mostrat segur que el mandat de Raquel Sánchez "deixarà una positiva petjada" tant a Elx com a la Comunitat Valenciana.