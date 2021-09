"La construcción necesita 700.000 trabajadores, se paga bien pero falta mano de obra cualificada"

Pedro Fernández Alén es uno de los máximos exponentes de la construcción en España. Como presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), aspira a convertir el sector en uno de los principales motores para la recuperación económica y social en España.

También es vicepresidente de Cepyme, miembro de la dirección de la CEOE y consejero del CES: un órgano consultivo del Gobierno que presidió. Fernández Alén atiende en su despacho a 20minutos y explica los retos y necesidades del sector de la construcción, básico en el PIB de España.

¿Cuánto cayó el sector de la construcción en 2020 por la pandemia y cuánto prevén que crezca este 2021?

En la construcción lo importante es la capacidad de adaptarse a las circunstancias económicas de cada momento. Lo que ahora llaman resiliencia. Salimos del año 2008 con 2.800.000 trabajadores y caímos hasta 800.000 trabajadores. Con la llegada de la pandemia de coronavirus todo el mundo se fue a casa, nosotros hablamos con el Gobierno para que los empleados de la construcción pudieran seguir trabajando con medidas de seguridad y al aire libre, y pudimos retomar la actividad. En el mes de octubre de 2020 ya habíamos retomado las cifras previas a la parada de marzo por el Estado de Alarma. Actualmente estamos rozando el 1.400.000 trabajadores.

Es un sector que se adapta rápido a las necesidades de la economía. En 2008 se habló de la crisis del ladrillo cuando fue una crisis financiera. Ahora, siendo conservadores, creceremos un 7% este año 2021. Con los fondos europeos resurgiremos con fuerza en el último cuatrimestre de este año y también durante 2022.

¿Cuánto crecerá el sector de la edificación y en concreto la obra nueva?

La obra nueva crecerá un 8% y las reformas y rehabilitaciones un 10,8%. Sigue habiendo demanda pese a la crisis. Sigue habiendo actividad. Hay nuevas unidades familiares y jóvenes que se emancipan. Ahora se demandan casas con ventanas más grandes, si puede ser con terraza... Hay incluso empresas que están intentando poner balcones en edificios que no tienen balcones.

Un pequeño esfuerzo de una unidad familiar en un hogar da muchos beneficios en confort y ahorro, por ejemplo placas fotovoltaicas o cerramientos de ventanas, calderas... La reforma y rehabilitación va a tener mucho tirón en los próximos años. A veces puede dar pereza, pero cuando lo tienes da muchas ventajas.

¿El precio medio de la vivienda en España es asequible?

La pregunta es complicada. Es un problema complejo. El precio es el que es. Tenemos un número suficiente de actores económicos y si el precio estuviera desencajado alguien lo pondría en su lugar. El precio es asequible. El problema es que se suele tomar como referencia el precio de determinados barrios de Madrid o Barcelona que no tienen nada que ver con otras zonas de España.

Nosotros reclamamos a las Administraciones esfuerzos para impulsar zonas de la llamada España vaciada. Si el precio no fuera asequible la vivienda no se vendería. Incluso en las zonas con precios disparados se vende la vivienda porque hay gente dispuesto a comprarla. El precio se adapta a las circunstancias sociales. A todo el mundo le gustaría que la vivienda fuera muchísimo más barata, pero el precio del suelo, de los materiales de la construcción, de los trabajadores... hay que sufragarlos.

¿Y para los jóvenes el acceso a la vivienda es asequible?

Nosotros sí admitimos que hay problemas de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. Ante del 2008 se daban préstamos por el 100% de la vivienda, e incluso más si querían financiar la compra de muebles. Y luego vino la crisis. Ahora los bancos solo pueden prestar el 80% de la vivienda. Ese 20% es muy difícil que un joven pueda acceder a la vivienda de una forma ágil en un plazo de tiempo corto.

Nosotros lo que proponemos es que ese 20% se pueda financiar con avales públicos. Y que lo vayan devolviendo con el paso de los años. Eso se ha impulsado en Murcia y queremos que el Gobierno de España, que lo ha entendido, lo promueva. Ahora debe madurarse en las próximas semanas.

¿Cómo va la implementación de los fondos europeos? ¿Ayudará ya este año 2021 a impulsar el sector de la construcción?

Están empezando a llegar los fondos europeos. Lo que nos preocupa es que no se pongan en marcha los pliegos o los contratos lo suficientemente rápido como para poder cumplir con los plazos.

De los 70.000 millones de euros que recibirá España alrededor de 40.000 millones pasan por el sector de la construcción. Esos fondos europeos se irán desembolsando progresivamente hasta el 2023 y la ejecución antes de 2026. Nos preocupa lo que pueda ocurrir en las CCAA, los Ayuntamientos o las Diputaciones. La última milla dependerá de ellos y no sabemos si están preparadas para poner en marcha de una manera ágil las obras para recibir los fondos. El desembolso se realizará si se cumplen determinados ítems.

Ahora tenemos el problema de la falta de mano de obra cualificada, el precio de las materias primas, que se ha disparado o no poner en marcha estos pliegos para las obras... todo ellos nos preocupa.

¿Cuántos trabajadores prevé contratar en la construcción?

Actualmente tenemos necesidad de una necesidad de al menos 700.000 trabajadores pero a día de hoy no hay mano de obra cualificada. Muchos de los trabajadores volverán al sector de la construcción: se salieron en la crisis del 2008 y ahora regresan. Otros se van a incorporar. Por ejemplo, del sector de la hostelería porque tienen mejores salarios y mejores horarios. Como peón se les puede dar una formación, pero hay otras actividades que requieren una mayor cualificación y eso no es nada fácil de lograr con celeridad. Un aerogenerador no lo pone cualquiera.

¿Qué perfiles buscan?

Por una parte las clásicas de la construcción: albañiles, peones, encofradores y jefes de obra. El encargado de toda la obra es la joya de la corona, el que sabe hacer de todo y te controla la obra. Es una pieza clave y cotizada. Para eso necesitamos potenciar la figura del aprendiz, el chaval que empezaba con su padre y a los 25 años sabía de todo, esa figura hoy está muy solicitada y muy bien pagada. Pero por otro lado necesitamos gente cualificada que sepa manejar la maquinaria, otros que sepan implantar las energías limpias, otros que sepan manejar las nuevas tecnologías y la realidad aumentada... toda esa gente la necesitamos. También programadores informáticos que sepan de construcción.

¿Cuánto se gana en la construcción?

El sueldo más bajo en el sector de la construcción supera en 4.000 euros brutos anuales al salario mínimo interprofesional. Esto es lo que pone en convenio, pero lo que se lleva un trabajador se lleva a casa es más. En la media nacional, teniendo en cuenta las 11 categorías, se cobran 22.800 euros brutos anuales. Es una cantidad importante.

La ganancia media mensual son 1.900 euros brutos, muy por encima de otros sectores. En Madrid la ganancia media ronda los 25.000 euros brutos anuales. Se trabaja duro pero con buenos horarios y buen sueldo. Luego están los pluses. En determinados puestos cualificados se puede ganar más de 100.000 euros brutos anuales. Hay que transmitir a los jóvenes que en la construcción se puede realizar una carrera larga y bien pagada. Tenemos una tasa de paro juvenil del 40%. Lo que no puede ser es que un chaval de 26 años esté en desempleo, no haya cotizado un solo mes a la Seguridad Social. No puede ser por él, por su familia y por la Seguridad Social. No nos podemos permitir una generación perdida.

¿Apoyan el pago por el uso de las carreteras como pretende el Gobierno?

Estamos convencidos de que es necesario, pero hay que explicarlo bien. No estamos hablando de un impuesto, es una tasa, y la paga solo quien lo uso. En segundo lugar, la gente que se mueve habitualmente en desplazamientos cortos por la carretera no lo va a pagar porque habrá arcos hasta los primeros 50 kilómetros. Y hasta el kilómetro 99 sale gratis. Está hecho para largas distancias, es algo lógico y que está en toda Europa. Las carreteras están pagadas, pero el mantenimiento no. Hay que buscar un fondo para mantener las carreteras. Con esa recaudación se podrá sufragar.