Javier Bardem, Jessica Chastain, Penélope Cruz, o Stanley Tucci, entre las estrellas del Festival de San Sebastián

Asimismo, algunos de los directores más relevantes de la cinematografía contemporánea viajarán a San Sebastián para presentar sus películas, como los cineastas de la Sección Oficial Laurent Cantet (Arthur Rambo), Lucile Hadzihalilovic (Earwig) o Claire Simon (Vous ne désirez que moi / I Want to Talk about Duras).

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y la responsable de Comunicación del Zinemaldia, Ruth Pérez de Anucita, han anunciado estos nombres en la presentación oficial de la 69 edición, que ha tenido lugar este viernes en Tabakalera.

De las películas seleccionadas en Perlak, se desplazarán a San Sebastián la ganadora de la Palma de Oro, Julia Ducournau (Titane); el director Todd Haynes, que presentará 'The Velvet Underground'; Sean Baker hará lo propio con 'Red Rocket', acompañado del actor Simon Rex; y Charlotte Gainsbourg acudirá para introducir el homenaje cinematográfico a su madre (Jane par Charlotte / Jane by Charlotte).

La actriz Virginie Efira estará en representación de la película 'Benedetta'; Louis Garrel y Joseph Engel por 'La Croisade'; el director Xavier Giannoli y el actor Benjamin Voisin para presentar 'Les illusions perdues'. El realizador Joachim Lafosse (Concha de Plata en 2015) viajará acompañado de la pareja protagonista, Damien Bonnard y Leïla Bekthi; y Céline Sciamma, además de presentar 'Petite Maman', ofrecerá una clase magistral en Nest.

Pese a los problemas de movilidad derivados de la pandemia, habrá también representación asiática como el director japonés Ryusuke Hamaguchi, que participa en Perlak.

San Sebastián recibirá la visita de reconocidos cineastas, seleccionados en la sección Zabaltegi-Tabakalera, como Gaspar Noé (Vortex), acompañado de la actriz Françoise Lebrun; Radu Jude (Babardeala cu bucluc sau porno balamuc / Bad Luck Banging or Loony Porn); Jean-Gabriel Périot (Retour à Reims (Fragments)) o Peter Kerekes (Cenzorka / 107 mothers).

También la de jóvenes directoras como Tea Lindeburg, Alina Grigore, Laura Wandel -que impartirá una clase magistral en Nest-, Florence Miailhe o Kira Kovalenko.

CINE ESPAÑOL Y LATINOAMERICANO

Asismismo, como es habitual, habrá una nutrida representación de la industria cinematográfica española y latinoamericana. Según ha destacado Rebordinos, pasará por Donostia "casi todo el starsystem del cine español". En la Sección Oficial, Carlos Saura presentará el cortometraje inaugural de la 69 edición del Festival,' Rosa Rosae. La Guerra Civil'; Icíar Bollaín mostrará 'Maixabel' junto a la guionista Isa Campo y los intérpretes Blanca Portillo, Luis Tosar, María Cerezuela y Urko Olazabal.

El director y el protagonista de 'El buen patrón', Fernando León de Aranoa, se desplazarán a San Sebastián con Celso Bugallo, Tarik Rmili y Manolo Solo y la debutante Almudena Amor, que también protagoniza 'La abuela' junto a Vera Valdez; Amor y Valdez estarán acompañadas en San Sebastián por el director Paco Plaza y el guionista Carlos Vermut.

Jonás Trueba (Quién lo impide) viajará con su reparto (Candela Recio, Pablo Hoyos, Silvio Aguilar, Pablo Gavira, Claudia Navarro, Rony-Michelle Pinzaru, Marta Casado y Javier Sánchez), al igual que Alejandro Amenábar (La Fortuna), escoltado por Stanley Tucci, Clarke Peters (The Wire), Ana Polvorosa, Álvaro Mel, T'Nia Miller y Karra Elejalde.

La representación de 'La hija' correrá a cargo de su director, Manuel Martín Cuenca, y su trío protagonista (Javier Gutiérrez, Patricia López Arnaiz e Irene Virgüez). Finalmente, Daniel Monzón (Las leyes de la frontera) clausurará el Festival acompañado de los actores Marcos Ruiz, Chechu Salgado y Begoña Vargas.

Las dos Galas RTVE traerán a San Sebastián al equipo de 'Mediterráneo', compuesto por los actores Eduard Fernández (Concha de Plata 2016), Anna Castillo, Dani Rovira y Sergi López, y el activista Òscar Camps, y al reparto de 'Érase una vez Euskadi', en el que figuran la actriz Marian Álvarez y el actor Arón Piper (Élite).

De la película 'Josefina', los actores Roberto Álamo y Emma Suárez acompañarán al director Javier Marco. También acudirán los directores Agustí Villaronga (El ventre del mar); Javier Espada (Buñuel, un cineasta surrealista), acompañado de Ángela Molina; Ainhoa Rodríguez (Destello bravío); Javier Tolentino (Un blues per a Teheran); Júlia de Paz (Ama) junto a su protagonista, Tamara Casellas, Ezequiel Montes y los actores Antonio Dechent y Elena Martínez (Hombre muerto no sabe vivir); Adrián Silvestre (Sedimentos); y Luis López Carrasco (El año del descubrimiento).

Del vínculo entre el cine y la música darán muestra la presencia de Raphael ('Raphaelismo', Gala Movistar+); el grupo Vetusta Morla, que ha compuesto la banda sonora de 'La hija' (Sección Oficial); Evaristo Páramos, junto al bajista de La Polla Records, Abel Murua, ('No somos nada', Zinemira), y los componentes de la banda Belako ('Pandemic Tour' 2020 Belako, Zinemira).

De 'Competencia Oficial' (Perlak) se desplazarán sus directores, los argentinos Gaston Duprat y Mariano Cohn, acompañados de los actores Penélope Cruz y Oscar Martínez. La directora peruana Claudia Llosa viajará acompañada de las dos protagonistas de 'Distancia de rescate' (Sección Oficial), María Valverde y Dolores Fonzi.

Inés Barrionuevo (Camila saldrá esta noche, Sección Oficial) lo hará con las actrices Maite Valero y Nina Dziembrowski. También estará en el Festival Kiro Russo, con su película 'El gran movimiento' (Zabaltegi-Tabakalera) y en calidad de alumni de Nest para participar en el podcast por el 20 aniversario del encuentro.

Además, ligado a la sección Klasikoak y al homenaje del Festival a Bertrand Tavernier, el director del Festival de Cannes y del Festival Lumière de Lyon, Thierry Fremaux, albacea del realizador francés, presentará la proyección de Ça commence aujourd'hui (Hoy empieza todo), que obtuvo el Premio del Público en San Sebastián en 1999.

JURADOS

El jurado de la Sección Oficial estará presidido por la directora Dea Kulumbegashvili (Georgia), ganadora de cuatro premios oficiales el año pasado por su ópera prima, 'Dasatskisi / Beginning', entre ellos la Concha de Oro a la mejor película, la Concha de Plata a la mejor dirección y el Premio del Jurado al mejor guion. Estará acompañada por la actriz Susi Sánchez (España), las realizadoras y guionistas Maite Alberdi (Chile) y Audrey Diwan (Líbano-Francia) y por el productor estadounidense Ted Hope.

El jurado del Premio Kutxabank-New Directors estará compuesto por Mary Burke (productora y responsable de Producción y Desarrollo del British Film Institute), que será la presidenta, la actriz Irene Escolar, y la directora y actriz Suzanne Lindon.

María Zamora (productora), Lila Avilés (directora y actriz) y Luciano Monteagudo (crítico de cine) decidirán el Premio Horizontes Latinos, mientras que Sergio Oksman (cineasta), Miriam Heard (guionista y actriz) y Elena López Riera (directora) lo harán con el Premio Zabaltegi-Tabakalera. Aitor Arregi (director y guionista), Arantzazu Calleja (compositora musical) y Edurne Portela (escritora) elegirán al ganador del Premio Irizar.