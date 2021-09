Espino advierte a NC y Sí Podemos de una denuncia por prevaricación si no la dejan intervenir en los plenos

En una intervención en el pleno extraordinario en el que se debaten los recursos de inconstitucionalidad sobre el incumplimiento del REF, ha acusado a ambos grupos de que la quieren "silenciar" por sus duras críticas al vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, y la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana.

Espino ha dicho que los dos grupos, que forman parte del 'Pacto de las Flores', intentan "retorcer" el reglamento de la Cámara y ha asegurado que no solo la asiste la razón, sino también la ley. "No me van a callar, no me van silenciar", ha comentado.