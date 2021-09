Podemos llama a "la responsabilidad ambiental" para "no vaciar piscinas privadas de un año a otro"

Así lo ha defendido en una nota la edil, quien ha advertido de que "a día de hoy los datos de los pantanos cordobeses son lamentables y han caído a niveles como no había ocurrido en los últimos 13 años".

De este modo, "los embalses de la provincia están al 22,30% de su capacidad, según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), cuando la media de los últimos diez años por estas fechas era del 57%, y es la cifra más baja de toda la cuenca".

"A esto se le añade que el Monitor de Sequía de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya marca como 'seco' y 'ligeramente seco' el término municipal de Córdoba, así como una parte importante de la Vega y de la Sierra en dirección al Guadiato", ha avisado la concejal.

"Esto que está pasando no es sólo un problema ocasional y de ahora, sino que se trata de algo habitual en una tierra donde las lluvias no abundan precisamente", ha expuesto la portavoz de la formación morada, antes de solicitar a la ciudadanía su "colaboración a nivel personal y de hogares para no gastar agua más allá de lo imprescindible". "Y en este punto habrá que empezar a modificar los hábitos en relación a las piscinas", ha subrayado.

Además, Pedrajas ha indicado que "según un censo elaborado en 2019 por el arquitecto José Carlos Rico, el término de Córdoba tiene algo más de 11.000 piscinas, que duplican el numero de captaciones de agua de la ciudad", a lo que ha agregado que "suman 512.193 metros cúbicos, que en litros equivalen a más de 512 millones de litros retenidos en esos espacios, ya sean privados o públicos", entre otros aspectos que ha citado.

Asimismo, ha apuntado que "los expertos recomiendan renovar el agua de las piscinas cada cinco o seis años, y entre tanto, usar productos que la mantienen limpia y usar cobertores para evitar que elementos externos la ensucien, así como una excesiva evaporación", a la vez que ha manifestado que "el ahorro para las reservas cordobesas sería bastante importante, de entre 2.600 y 3.100 millones de litros en ese período sin gastar esas cantidades".