El PP exige al gobierno local que "cumpla sus promesas" y remodele la pista de atletismo de La Salobreja

"Es hora de que Carlos Alberca y Julio Millán, tras casi tres años vendiendo promesas electorales, pasen a la acción y doten a los atletas jiennenses de un espacio digno para sus entrenamientos y para albergar competiciones. Si queremos situar a Jaén como una capital del deporte, lo primero y primordial es el mantenimiento y mejora de nuestras instalaciones deportivas", ha dicho este jueves en una nota la concejala 'popular' Esther Ortega.

Al hilo, ha subrayado que los deportistas siguen esperando que "de una vez por todas" amplíe y homologue la pista de atletismo de la Salobreja a ocho calles, ya que, "desde hace mucho tiempo, el PSOE les ha prometido el oro y el moro a los atletas y clubes deportivos" de la ciudad.

"Pero nos volvemos a encontrar con su política de venta de humo y, 28 meses después del inicio del mandato municipal, no solo no tenemos noticias de una posible ampliación de la pista de atletismo a ocho calles, si no que ni siquiera se está cumpliendo con el mantenimiento de esta y demás instalaciones deportivas de nuestra capital", ha lamentado.

A juicio de la edil, este equipo de gobierno solo muestra interés en el deporte local y sus deportistas a la hora de hacerse la foto para felicitarles por algún logro, "pero no se preocupa en absoluto por dotarles de las instalaciones y facilidades para que mejoren día a día y cada vez tengan mayores metas y objetivos deportivos".

En este sentido, ha considerado que "el sentimiento generalizado" entre los usuarios de las instalaciones de La Salobreja es que durante estos 28 meses de mandato municipal "lo único que se ha conseguido es que la pista de atletismo este 28 meses más obsoleta".

"No se puede estar siempre de medio lado, con anuncios y promesas incumplidas. Es hora de que Julio Millán y el PSOE cumplan con su palabra y le den a los jiennenses lo que tantas veces han prometido, tanto en la oposición como en el gobierno municipal, una pista de atletismo de ocho calles con su graderío correspondiente y homologada para competiciones nacionales e internacionales", ha concluido.