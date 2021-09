Los bancos cambian condiciones tras el verano: estas son las cuentas y tarjetas libres de comisiones

Muchos españoles se llevarán un susto al mirar su cuenta bancaria este mes. No solo por los recibos de las vacaciones de agosto, sino porque, una vez pasado el verano, son muchos los bancos que comienzan a cobrar comisiones de mantenimiento a los clientes que no cumplen determinadas condiciones.

En septiembre, se juntan los bancos que liquidan sus condiciones cada mes, con los que lo hacen cada trimestre. Las entidades cambian sus condiciones, sus comisiones y sus requisitos. De manera que, aquellos clientes que ya tienen una cuenta pero no cumplen las nuevas exigencias, deberán pasar por caja para abonar comisiones de mantenimiento.

A esto se une que, en los últimos años han crecido las cuentas corrientes que cobran por la mayoría de servicios: apertura, mantenimiento, transferencias, sacar en cajeros...Pero aun es posible encontrar pequeños oasis, cuentas completamente gratuitas que no cobran comisiones. En algunas, es necesario domiciliar la nómina, en otras, ni siquiera eso.

Cuenta online de BBVA

Empezando por las que no piden domiciliación de nómina, una de las más famosas es la Cuenta Online de BBVA. Esta cuenta no cobra comisiones ni de apertura, ni de mantenimiento, ni por la retirada del dinero en efectivo ni por hacer transferencias. Además, no tienes que domiciliar ni la nómina ni recibos y permite tener hasta dos titulares.

Con la cuenta viene incluida la Tarjeta Aqua de débito gratuita, con la que podrás pagar tanto en físico como en digital sin gastos ni comisiones y con total seguridad en su red de más de 6.000 cajeros. Los únicos requisitos para contratar esta cuenta son abrirla a través de internet y ser nuevo cliente.

Además, BBVA tiene una cuenta con estas mismas condiciones pensada específicamente para jóvenes, la Cuenta Online para Jóvenes & Tarjeta. Tampoco tiene requisitos ni comisiones pero además ofrece descuentos en plataformas de streaming, museos, transporte...Para contratarla es necesario ser estudiante, universitario o menor de 29 años.

Cuenta corriente Open

Otra cuenta atractiva es la Cuenta Corriente Open que ofrece la entidad Openbank. En este caso tampoco se cobran comisiones por los servicios básicos como enviar dinero a la zona euro, utilizar Bizum, hacer transferencias. Una de sus ventajas es que puede tener más de dos titulares aunque la cuenta solo ofrece una tarjeta de débito de forma gratuita. Además permite, si se quiere, domiciliar la nómina y ofrece diferentes ventajas y promociones si es superior a 900 euros.

Cuenta Clara Abanca

Una opción interesante es la Cuenta Clara Abanca. Ofrece unas condiciones parecidas a las anteriores: sin comisiones de apertura, de mantenimiento o por los servicios básicos, una tarjeta de débito gratuita y poder ponerla a nombre de hasta dos titulares. Pero, en este caso, está pensada para perfiles 100% digitales

Para poder contratar esta cuenta es necesario ser mayor de edad y realizar casi todas tus operaciones a través de su app de banco online. Si se incumple esta condición y se acude a la oficina física para hacer cualquier operación dos meses seguidos, la Cuenta Clara se cancelaría y pasaría a tener las condiciones de una cuenta corriente normal, que sí cobra comisiones.

Además, Abanca solo tiene cajeros propios en Galicia por lo que sacar dinero en efectivo en esta comunidad siempre es gratuito. El problema es si el dinero se retira desde otra comunidad, es decir, en un cajero que no es de Abanca. En ese caso, se podrá sacar dinero de forma gratuita cinco veces al mes. Las demás se cobrarán comisiones.

N26ES

Otra opción para los perfiles 100% digitales es la cuenta N26ES, del banco online N26: "La cuenta N26 es tan sencilla que podemos contarte todas sus ventajas en este párrafo: puedes realizar transferencias gratuitas, pagar con tu tarjeta virtual Mastercard en cualquier parte del mundo sin comisiones, retirar efectivo gratis 3 veces al mes y recibir notificaciones instantáneas de tus transacciones. ¿Y lo mejor? Sin comisiones ocultas ni letra pequeña", explica la propia compañía.

Las desventajas son precisamente, las que explican en ese mismo párrafo: la entidad es online por lo que no se dispone de oficinas a las que acudir. Además, tampoco tiene cajeros por lo que solo podrás sacar dinero en efectivo de forma gratuita tres veces al mes, después se aplican las comisiones que cobre el cajero en cuestión.

Cuenta No-nómina de Bankinter

La última opción sin necesidad de nómina y la más interesante por su balance entre beneficios y condiciones es la No-nómina de Bankinter. De base, ofrece las mismas ventajas que las anteriores: ninguna comisión por los servicios básicos como hacer transferencias, sacar dinero, abrir o mantener la cuenta.

Ofrece algunas más. Por ejemplo, la tarjeta gratuita es "combo" puede ser utilizada como tarjeta de crédito y de débito. Además retribuye al 5% los primeros 5.000 euros durante el primer año y al 2% durante el segundo, es decir se pueden ganar unos 340 euros en los dos primeros años por tener los ahorros en esa cuenta.

Sin embargo, las condiciones son más estrictas que las anteriores: Realizar diez cargos a través de recibo al trimestre ya sea luz, agua, gimnasios...Hay que mantener activa la tarjeta Combo gastando al, menos, 3.000 euros en compras cada año. Y, por último, los dos primeros meses se debe ingresar en la cuenta un mínimo de 633 euros.

La cuenta nómina Bankinter

Pasando a las que sí necesitan la domiciliación de la nómina, una opción a estudiar es la Cuenta Nómina de Bankinter. Presenta las mismas ventajas que la No nómina: Tarjeta Combo sin comisiones y hasta un 5% TAE1 el primer año y hasta un 2% TAE el segundo. Pero de nuevo, tiene condiciones más estrictas.

Estas son: domiciliar la nómina de 800€ al mes como mínimo, tener 3 cargos por recibos al trimestre y realizar al menos 3 movimientos de pago al trimestre con tu tarjeta. Pueden ser compras en comercios físicos u online, ya sean a débito o crédito.

Cuenta Nómina ING

Una de las opciones más sencillas es la cuenta Nómina de ING con la que solo es necesario tener domiciliada una nómina y ofrece ventajas como tener tarjetas gratis y cubrir hasta dos días de transferencia.