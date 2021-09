Caballero pide a la Xunta que "acuerde ya" nuevos protocolos con la hostelería

"Es hora de que sacar un protocolo consensuado con la hostelería en el que el Gobierno autonómico asuma las responsabilidades", ha reclamado.

Caballero ha asegurado que "la Xunta se equivocó en varias cuestiones este verano, como la de no pedir autorización al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para implantar el uso del certificado covid. O que, ante la posterior petición, el TSXG tumbara esta medida".

"El proceso de vacunación en España va como un tiro, pero la Xunta no hace sus deberes. No hay los acuerdos que se esperaban esta semana y ahora dicen que se producirán a lo largo del mes; no se puede actuar así ante un sector que han demonizado", ha sostenido.

El líder socialista ha reiterado que "ahora que Feijóo vuelve de las vacaciones despliegue un conjunto de ayudas a los locales para implementar todas las medidas que sean necesarias".

También ha criticado la función del conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña. "O Feijóo lo pone a resolver los problemas que ha creado, o tendrá que tomar medidas drásticas con un conselleiro de Sanidade que no funciona a la hora de fortalecer la atención primaria ni tampoco para marcar las medidas de seguridad", ha concluido.