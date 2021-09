González replica a las peñas taurinas que solicitar la plaza de El Bibio no implica que vaya a haber toros

González, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión mantenida con la Federación de Peñas Taurinas, ha recordado que la plaza de toros es un equipamiento municipal que tiene un plan de usos.

Es por ello que, si bien el Ayuntamiento no tiene competencias para prohibir o no los toros, sí sobre la plaza de toros. A esto ha sumado que están ya trabajando en otro modelo de actividades culturales, "por eso sé que no habrá una prórroga", ha insistido.

Ha añadido, asimismo, que no se va a sacar una nueva concesión porque no es el tipo de espectáculo que quieran programar desde el Ayuntamiento.

A este respecto, ha apuntado que quieren especializar la plaza de El Bibio en otro tipo de espectáculos, algo que cree que está en "mayor sintonía" con lo que piden los vecinos.

Sobre la propuesta de las peñas taurinas de solicitar el uso de la plaza fuera de las fechas de la feria de Begoña como se venía celebrando hasta este año, ha reiterado que el Ayuntamiento no puede impedir que nadie pida la plaza en cualquier momento, y se estudiará, pero no significa que ella dijera que iba a haber toros.

Ha recalcado, en este sentido, que pedir se puede pedir, pero quien tiene siempre preferencia es siempre la propia programación de carácter municipal. Ha señalado, además, que hay interés en promover un tipo de cultura ligado a ciertas manifestaciones culturales, porque creen que representa más los valores que representa la ciudad.

La alcaldesa ha incidido, también, en que había una feria taurina que el Ayuntamiento incluía en su programación de festejos veraniegos, y que ya no lo va a hacer, porque se van a dedicar a otro tipo de actividades.