Unidas Podemos critica la gestión del Consell de Ibiza al no poner en marcha un acuerdo sobre la carrera profesional

En un comunicado, la formación ha recordado que dicho acuerdo quedó aprobado en el último pleno de la legislatura pasada, aunque la institución se ha negado a ponerlo en marcha alegando "falta de presupuesto", a pesar de que en el gobierno anterior se hicieron distintos cálculos para ello.

El conseller de Unidas Podemos, Antonio Saucedo, ha lamentado las "excusas" del equipo de gobierno y ha recordado que en la legislatura pasada "se hizo el trabajo, se hicieron los cálculos de presupuesto y se aprobó, y dos años más tarde seguimos sin verlo materializado y ponen la excusa de que son un nuevo equipo de gobierno, que no hay presupuesto y que es culpa de la pandemia".

La formación ha criticado la "nefasta gestión" de la institución, asegurando que "no es la primera vez" que ven la falta de organización por parte del equipo de gobierno. "La crisis no es excusa para no poner en marcha el acuerdo ya que el año anterior le daban largas a CCOO con otros pretextos", han lamentado.

Según Unidas Podemos, el Consell "tiene que dejar la excusa de la pandemia; llevan dos años gobernando, este acuerdo está recogido en el BOIB de mayo de 2019 y debe aplicarse inmediatamente. Es vergonzoso que CCOO se vea obligada a tramitar una demanda para que les tomen en serio".