Lucía Hoyos, en 'Pasapalabra': "No he podido dormir, solo veía palabras y canciones"

Los invitados de Pasapalabra siempre intentan ayudar el máximo posible a los concursantes con los que comparten equipo, y hay algunos que hasta se llevan el concurso a casa y siguen dándole vueltas una vez acabado.

Eso fue lo que le pasó a Lucía Hoyos tras el programa del lunes, donde compartió equipo con Sofía e Ibai Gómez, con los que repitió en la entrega de este martes (tras vencer la vasca en La Silla Azul) en el concurso de Antena 3.

"Estás muy colorida", destacó Roberto Leal al presentar a la actriz. "Si, de veranito, para que dé fresquito y a ver si también tengo la mente fresca", afirmó la invitada. "Tú, fresca eres", afirmó Leal, que añadió: "Quiero decir, eres rápida contestando".

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Hoyos le respondió que "depende, si no duermo mal soy más rápida". El presentador quiso saber cómo había pasado la noche: "No he dormido nada, tenía la mente encendida y solo veía palabras y canciones", admitió la actriz.

"Es que te metes mucho en el papel, ya sabes lo que tienes que hacer, relajarte y marcarte un baile", afirmó Leal antes de dar comienzo al programa del día.