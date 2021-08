Marco Antonio invita a bailar a Alejandra Grepi tras acertar 'La Pista Musical' de 'Pasapalabra'

El primer duelo directo entre Sofía y Marco Antonio que se vivió este martes en Pasapalabra fue en La Pista Musical, donde ambos concursantes se enfrentaron para acumular el mayor número de segundos para El Rosco.

"Año de la canción, 1975, pero vamos a escuchar una versión que triunfó en el verano del 94, por cinco segundos, atentos... ¡Música!", exclamó Roberto Leal. El gaditano fue el más rápido en apretar el pulsador.

"Es una canción lenta y podría ser Piano Man, por decir algo...", destacó el concursante tras escuchar los primeros segundos de la canción, pero no acertó. "Me suena, pero no me viene nada", afirmó Sofía.

El presentador comentó: "Vamos con la siguiente pista, por cuatro segundos, un verso de la canción que voy a decir muy despacito: Shadows grow so long before my eyes". Tras pensarlo mucho, Marco Antonio volvió a apretar en primer lugar el pulsador.

"Iba a decir una de Alan Parson Project que es así lentita, pero esa no es. Yo mismo me la descarto", admitió el gaditano. En el rebote, la vasca negó con la cabeza indicando que no sabía la canción.

Marco Antonio y Sofía, en 'Pasapalabra'. 20minutos | ATRESMEDIA

Leal pasó a la siguiente pista, unos segundos más de la canción que tenían que adivinar, y al poco de sonar, Marco Antonio le volvió a dar al pulsador y se puso a tararear el tema Baby, I love your way. Entonces, el conductor del programa le dijo entre risas: "Sabes lo que te voy a pedir, ¿no?".

"Quiero que viajes al verano del 94 porque sí que era esa canción", exclamó el presentador mientras que el concursante se dirigió a Alejandra Grepi, su compañera en el equipo naranja, y le dijo: "¡A bailar!".

Ambos bailaron el tema de Big Mountain (que versionaba la canción original de Peter Frampton) en el plató del concurso de Antena 3 para celebrar los tres segundos que había conseguido el gaditano en su victoria sobre Sofía.