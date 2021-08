La aventura extrema que han vivido los concursantes de Supervivientes 2021 es innegable. Muchos se han superado a sí mismos y están orgullosos solo por eso, sin necesidad de haber ganado, pero a su vuelta a la realidad, la estancia en Honduras aún le sigue pasando factura.

Tom Brusse confesó que le agobia el ritmo frenético de Madrid, Lola Mencía aseguró que no aguanta ver a la gente hablar con la boca llena o comer con ansia y Palito Dominguín explicó que está obsesionada con la comida. Pero ahora ha sido Melyssa Pinto quien, en su canal de Mtmad, cuáles son las secuelas que le ha dejado participar en Supervivientes.

"Me estoy adaptando de nuevo a la situación, a la vida diaria, cotidiana, a mi rutina. Me está costando un poco, es bastante estresante", confiesa. "En la isla estaba relajada, estaba acostumbrada a estar sin el teléfono. Me gustan mis momentos de soledad y ahora como que todo el mundo quiere verme, estar conmigo. Es normal, pero yo necesito mi espacio".

La catalana se sincera sobre sus secuelas, más bien psicológicas que físicas, que le suceden en mitad de la calle: "En un momento dado me entra el puntazo y me apetece tumbarme en el suelo, y me quiero tumbar en el suelo. Es un problema porque esto no es Supervivientes y no puedo tirarme en el suelo. Yo les dije a mis amigas que lo quería hacer y me tumbé en medio del paseo marítimo cinco minutos. Mi cuerpo lo necesitaba".

"Esté donde esté, si tengo ganas de hacer pis, veo normal ir por ahí y bajarme los pantalones... No lo he hecho, he sido consciente, pero muchas veces me han entrado ganas y digo 'bueno, pues aquí mismo, así no busco un lavabo'", añade la exparticipante de La isla de las tentaciones.

Además, la ex de Tom Brusse también confiesa que ahora tiene un problema con el dulce: "Me paso el día comiendo unas galletas con crema de cacao por dentro, y la crema de cacao en sí. He creado como una obsesión con el dulce y ahora me tengo que pasar el día comiendo dulce. Ya he recuperado todo el peso que perdí, vuelvo a estar como antes".

"Los médicos nos dijeron que se nos iba a hinchar la tripa de gases al comer otra vez con normalidad. El tema de la menstruación... He estado los cuatro meses sin la regla. Estaba preocupada, pero ya me ha venido por fin, es un trastorno para el cuerpo", relata Melyssa.

Aun así, a pesar de lo duro que pueda parecer, la catalana asegura estar muy feliz de su paso por Supervivientes, pues además ha desarrollado un "apego emocional" con compañeros como Olga, Gianmarco, Tom, Lola o Carlos. "A día de hoy puedo decir que no recuerdo lo malo que he vivido", cuenta.