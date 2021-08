Pérez (Cs) avisa de que si no hay fiestas oficiales del Pilar, se producirá "ocio incontrolado"

En rueda de prensa, ha aludido a las declaraciones realizadas este lunes por el presidente de Aragón, Javier Lambán, quien ha afirmado que "no pasa nada" si no hay fiestas patronales este año, respondiéndole que "sí pasa, si no hay fiestas, pasa que hay 'no fiestas', fiestas particulares y ocio incontrolado".

Pérez Calvo ha esgrimido que las fiestas "bien planificadas son la garantía de que uno puede organizar espacios de ocio sin enfrentarse a que eso sea una anarquía, cuyas consecuencias hemos conocido", aludiendo a los casos de Huesca y Teruel.

El dirigente de Cs ha apostado por "conciliar derechos y libertades, primar la salud y ante todo la integridad y seguridad frente a la COVID-19", manifestando que con el plan de vacunaciones "es posible, por lo menos intentar, tener unas fiestas adaptadas a la situación del momento".

Ha dicho que Cs Zaragoza prepara las fiestas "con la perspectiva de que no pueden ser como todos conocemos, de grandes aglomeraciones" porque "estas cosas llevan su tiempo y si quieres organizar un evento, tienes que trabajar sobre ello".

Daniel Pérez Calvo ha aseverado: "Todavía no conocemos el impacto de unas fiestas organizadas desde la sensatez, pero sí sabemos el impacto de las 'no fiestas', y lo hemos visto en cifras".