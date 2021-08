El PSOE considera "inapropiada" la concesión de un espectáculo navideño privado en el jardín de La Concepción

"Se trata de un nuevo negocio que seguramente se concederá a una empresa ligada al Partido Popular y que no va a repercutir positivamente en la ciudadanía, ya que es otro paso más hacia la privatización de las actividades de este recinto", ha asegurado Daniel Pérez.

El pliego de condiciones que ha publicado el equipo de gobierno advierte de la colocación de diferentes elementos lumínicos en "espacios de especial protección, así como sobre especies arbóreas que deben ser respetadas y cuidadas, por lo que a priori nos parece absolutamente inapropiada esta iniciativa".

"Es más, debemos tener en cuenta que cualquier acción en este entorno protegido puede ser irreversible, y en los últimos años tenemos que recordar una hilera de errores en la gestión de este lugar que acaba siempre con la destrucción de nuestro patrimonio. Son cuestiones que nos debemos ahorrar", ha explicado.

Desde el grupo socialista han recordado en un comunicado que "este jardín fue adquirido por la ciudad bajo mandato de Pedro Aparicio, y desde entonces ha sido seña de identidad de Málaga, y durante los últimos años está viviendo una época de ostracismo por falta de inversión municipal".

"Se han vivido situaciones muy lamentables en materia medioambiental y de seguridad recientemente", ha cuestionado Pérez, quien ha advertido que "La Concepción es la joya de la corona de Málaga y debería tratarse como tal".

Por su parte, Begoña Medina, viceportavoz socialista, ha asegurado que "no estamos en contra de que se lleven a cabo acciones navideñas en el jardín, pero sí que sean invasivas, como esta de carácter privado, que no aportan a la ciudad, y que para mayor abundamiento encima no están siquiera reguladas en precio, por lo que no serán de libre acceso".

"No se debe hacer negocio de todo, lo único que se conseguirá es despersonalizar un bien público como este, sumiéndose en la especulación", ha añadido Medina.

De esta forma, los socialistas han subrayado que este espacio aun no cuenta con un plan director que marque las directrices de su funcionamiento. "Esta inacción lleva, finalmente, a que todo se haga en base a la improvisación, como este espectáculo, si calibrar hasta qué punto es rentable para la sociedad y en un espacio protegido".

Por último, el PSOE ha pedido al equipo de gobierno que "paralice esta concesión y ponga en marcha el tan necesario plan director, mejorando las partidas presupuestarias de este jardín, que ha sufrido una irreparable pérdida de su patrimonio botánico".

"No perdamos de foco que este jardín precisa de mayor mimo municipal, en medios humanos y materiales, y la solución no puede ser darle una explotación a una empresa, en Navidad, para que destroce nuestro legado", han concluido.