El mensaje de María Patiño a Amador Mohedano tras ser hospitalizado

La presentadora María Patiño ha enviado un mensaje a Amador Mohedano, ingresado de Urgencia en el hospital de Jerez tras un encontronazo con la periodista en Sálvame.

Este viernes por la noche, Patiño contactó con Jesús Alba, representante de Amador Mohedano, para conocer de primera mano cómo se encontraba el hermano de Rocío Jurado tras su hospitalización.

Según ha explicado, Amador Mohedano empezó a sentirse mal la noche del jueves. "Sobre las tres de la mañana llamó a Jacqueline, llamaron al 061, la ambulancia lo lleva a Jerez y lo ingresan", ha indicado su representante. Sobre este suceso, Patiño ha apuntado que la que fuera su pareja, Jacqueline, se lo encontró "vomitando sangre".

Según Jesús Alba, una hemorragia digestiva habría sido la causa del ingreso en urgencias. "Amador está en observación, está mucho mejor, mañana lo van a pasar a planta", ha explicado Alba.

Patiño, preocupada por el estado de salud del hermano de Rocío Jurado, ha querido lanzar un mensaje: "En un tema de salud yo no intento quedar por encima absolutamente de nadie", ha expresado la presentadora.

"Yo espero que se tome en serio las recomendaciones del médico", ha añadido la periodista tras agradecer al representante de Amador Mohedano su intervención en el programa. "En esta relación que tenemos los periodistas con los personajes, creo que hay gente que no entiende lo que voy a decir, pero no me importa decir lo que siento porque no tengo por qué mentir", se ha sincerado María Patiño.

En este sentido, la presentadora ha reconocido que tiene "un gran aprecio" por Amador Mohedano. "Comigo siempre ha sido un hombre muy educado. Nunca ha dejado de contestarme ni una sola llamada", ha indicado.

Respecto a lo ocurrido en Sálvame, Patiño ha sido clara: "Sé lo que dije ayer. Asumo las consecuencias de mis palabras. Ya hablaré con Amador si él considera oportuno hablar conmigo algún día. Le mando un beso", ha concluido.

El detonante del conflicto entre Amador Mohedano y María Patiño fue una información que la periodista dijo este jueves por la tarde en Sálvame. Patiño informó sobre una conversación en los pasillos que la colaboradora Belén Esteban tuvo con Amador Mohedano, en la que el hermano de Rocío Jurado asintió cuando Esteban le preguntó si Ortega Cano le había dado "mala vida" a la cantante.

El representante de Amador, que asegura haber estado presente en esa conversación junto a Belén Esteban, ha negado tajantemente que hubiera asentido con la cabeza ante dicha pregunta.