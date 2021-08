Preocupa el estado de salud de Amador Mohedano: "Ha necesitado varias transfusiones de sangre"

Amador Mohedano continúa ingresado en el Hospital de Jerez después de haber sido trasladado en ambulancia por encontrarse mal la madrugada de este viernes. Se prevé que permanecerá en el hospital durante varios días más hasta que los médicos consigan estabilizarle.

El centro de salud no ha trasladado por el momento el parte médico. Sin embargo, José Antonio León ha podido tener acceso a cierta información del estado en el que se encuentra.

"Tiene una anemia alarmante, ha necesitado varias transfusiones de sangre", según ha confirmado el periodista en Sálvame, sumado a que "hay más complicaciones que no están trascendiendo". "Podría tener una hemorragia del sistema digestivo", reveló.

"Amador lleva años con una serie de dolencias que no se está tratando y no se está cuidando", añadía el reportero, haciendo referencia a que existen ciertos hábitos que tiene el hermano de Rocío Jurado que, pese a la insistencia de los médicos en que cesara con ellos, no lo ha hecho.

Además, tanto Rosa Benito como los paparazzis que le siguen en su día a día cuando es noticia algún aspecto de su familia, aseguran que apenas come, lo que está agravando sus problemas de salud.

"Come poco y mal. El otro día tuvimos que llevarle la comida. Eran las cuatro de la tarde y no había comido", aseguró el periodista. "Mentalmente no está fuerte" y se encuentra sumido en un profundo "desánimo" desde hace meses.

Rosa Benito se ha mostrado preocupada por el estado de salud del que fue su marido durante casi 40 años, aunque recriminó a los programas del corazón que su situación esté empeorando a causa de la ansiedad que le producen determinados aspectos que se están haciendo públicos de su familia.