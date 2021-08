El anuncio de reflexión de Pontón, un golpe de efecto en la militancia en el momento de "mayor consenso" del BNG

Los que recuerdan la formación en las últimas décadas con los últimos cuatro portavoces nacionales del BNG aseguran que el actual momento nada tiene que ver con etapas anteriores, por eso, y en parte, la reflexión de Pontón se toma con cierta "calma": la situación y contexto es el de un BNG con las heridas curadas y fuerte tras situarse el 12 de julio de 2020 como segunda fuerza política en el Parlamento gallego.

Pero las palabras de Pontón abriendo la posibilidad de no seguir al frente del proyecto nacionalista han caído en la militancia también con cierto temor y las llamadas en la jornada de este jueves -tras el anuncio- se sucedieron para conocer las razones. Las voces consultadas "respetan" y reconoce el "derecho" de Pontón a abrir este periodo de tiempo y, es más, reconocen que es algo que le "honra" y que demuestra la veracidad de sus palabras cuando afirma que "no hay que dar nada por hecho".

Aunque no lo dicen en 'voz alta', esperan que Pontón concluya su reflexión antes de la asamblea del 7 de noviembre con la decisión de seguir al frente del BNG y disputar, como ella misma ha dicho, la Presidencia de la Xunta a Alberto Núñez Feijóo, con quien cada dos semanas ha mantenido en la Cámara gallega el habitual 'rifirrafe' parlamentario.

"El BNG es una organización democrática, el valor más importante que tenemos es nuestro funcionamiento asambleario, con una militancia que trabaja en todo el país y que al final es la que decide lo que pasa en el BNG". Con estas palabras se refería Ana Pontón al ser preguntada por su liderazgo en la formación nacionalista en una entrevista concedida a Europa Press el pasado mes de julio, en la que aseguraba ya que su futuro estaría siempre ligado a las decisiones del colectivo, si bien reconocía que uno de sus objetivos era desalojar al actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de San Caetano.

"Tiene derecho en lo personal", señalan personas consultadas, así como sostienen que este paso dado permitirá también a la portavoz nacional pulsar el apoyo que tiene al proyecto emprendido en febrero de 2016, cuando el BNG vivía su peor momento electoral y tras las grandes escisiones anteriores que dejaron a la organización debilitada en las instituciones.

De hecho, el liderazgo de Pontón que nunca antes se vivió en el BNG, como reconocen las fuentes consultadas, es precisamente lo que también lleva consigo la reflexión emprendida por la dirigente nacionalista, que en este tiempo también ha sido madre de una niña.

Así, cabe esperar que este proceso también signifique la implicación de la militancia con el proyecto nacionalista 'moderado' que exhibe, sin que por ello haya renunciado a 'fotos' como la del pasado 25 de julio con Oriol Junqueras (ERC), y la idea de "apertura" de la formación que ha defendido Pontón en su discurso y que en estos años le ha permitido aglutinar más militancia y recuperar nombres como el de Iago Tabarés, ahora de nuevo diputado del BNG, o 'fichar' a Alexandra Fernández, que fue militante de Anova y diputada por En Marea en el Congreso.

RENOVACIÓN

En la citada entrevista con Europa Press en julio pasado, y preguntada por qué cambió en la formación desde 2010, la dirigente del BNG subrayó que "es evidente que el BNG hizo una reflexión de país, de lo que estaba pasando y una lectura adecuada en este momento, con un cambio de liderazgo y una renovación generacional que reconectó con amplios sectores de la sociedad y que ven en (ellos) una alternativa".

Asimismo, rechazó el concepto de 'vieja guardia' en el BNG y destacó que veía una "organización unida, cohesionada, que trabaja, y donde hay muchas personas que a lo largo de estos años hicieron aportaciones relevantes, pero también entendieron que era el momento de que una nueva generación liderase el BNG".

Las personas que rodean a la líder nacionalista destacan de ella su capacidad de "anticiparse" y de contar con una mirada más allá del corto plazo.

Ahora tiene la ocasión de ver reforzado su proyecto y liderazgo si, tras esta reflexión, decide continuar y durante este periodo recibe el respaldo de la militancia. Por el momento, las voces consultadas no discuten su figura y, al contrario, esperan que siga al frente de la formación que, como estas mismas fuentes admiten, tiene como "valor" el trabajo "puerta a puerta" de la militancia, por lo que no descartan que también este mensaje lleve consigo "no dormirse en los laureles" ante las siguientes elecciones.