La restauració de l'escala gòtica de la seua Palau de la Generalitat deixa a la vista "elements singulars"

Els treballs de restauració de l'escala gòtica del Palau de la Generalitat han arribat a la seua fi després d'un procés minuciós que ha permés deixar a la vista "elements singulars" d'aquesta peça arquitectònica emblemàtica, seu del Govern valencià. Amb aquesta intervenció es recupera la visió de conjunt i sobreïxen alguns elements que identifiquen aquesta escala com a "exemple de pedra tallada de l'època gòtica".

Entre ells, destaquen unes flors tallades sobre la pedra a manera de rematada superior de xicotetes pilastres que, segons la restauradora Sofía Martínez, que ha format part de l'equip d'encarregat de fer aquests treballs, és "un element iconogràfic de roses que fins ara no havíem vist en pedra gòtica".

Les labors de restauració, que s'han dut a terme per un equip tècnic de professionals de l'arquitectura i de la restauració del patrimoni, s'han centrat en eliminar un gruixut estrat de component gras i ambiental que s'havia solidificat i cobria totalment la pedra calcària ocasionant problemes de transpiració a l'escala.

Els treballs de restauració han durat dos mesos i han comptat amb un pressupost de 39.000 euros, ha precisat la Generalitat.

Per a dur-los a terme ha sigut necessari realitzar una neteja metòdica "amb extrem cuidat per a no danyar el material original", que és un tipus de pedra calcària, denominada biocalcarenita, molt porosa i amb moltes clivelles per les quals penetra la brutícia, a més d'absorbir en excés la humitat ambiental, ha explicat Sofía Martínez.

restauració escala palau generalitat GVA

"Ha sigut un treball molt laboriós, en el qual hem utilitzat sistemes de neteja que no danyaren la pedra", ha destacat la restauradora, qui a més ha assegurat que, en tot moment, s'ha intentat mantindre "una lleugera pàtina del temps" perquè l'escala "no perdera la seua solera ni la seua ànima i dialogara amb la resta de l'edifici".

La intervenció revela dades sobre la seua construcció

La restauració de l'escala gòtica del Palau de la Generalitat, a més de traure a la llum detalls ornamentals singulars ha revelat algunes dades sobre la seua construcció.

Inicialment l'escala del Palau va ser construïda per Pere Compte però posteriorment, l'any 1511, va ser reemplaçada per la de Joan Corbera, qui va llaurar la pedra fins a aconseguir una barana tallada de pinacles i motlures, que deixen a la vista els nervis de l'obra.

L'arquitecte Josep Martí, integrant de l'equip tècnic encarregat de la recuperació de l'escala, ha destacat que presenta una desviació i que probablement es deu als successius muntatges i desmuntatges al llarg de la seua història.

Entre les principals característiques d'aquesta joia del gòtic flamíger destaca la seua doble curvatura i una superfície cònica, "que no és un arc ni té forma circular", ha apuntat Martí.

Així mateix, els treballs de restauració han revelat que durant el seu probable muntatge i desmuntatge en els anys vint "van sorgir errors d'execució, com mostren els seus fonaments, que van haver de ser reforçats", ha agregat l'arquitecte.

Recuperació del patrimoni

L'actuació se suma a molts altres treballs de restauració del patrimoni arquitectònic i cultural dels valencians, amb els quals la Generalitat pretén recuperar el llegat històric de la Comunitat Valenciana perquè puga ser admirat i gaudit per tota la ciutadania.

Entre aquests treballs de recuperació del patrimoni destaca el mural cubista de José Ventó, realitzat en 1951 i situat en el Palau de la Generalitat, la restauració del qual, a càrrec del Institut Valencià de Conservació, Retauració i Investigació (Ivacor) ha retornat l’esplendor a aquestes pintures, que reflecteixen escenes del Tractat del Consolat de la Mar.

Una altra de les intervencions realitzades enguany per la Generalitat és la neteja de les parets del pati gòtic del Palau amb l'ajuda de tecnologia làser, un sistema nou i més sostenible que altres tècniques, que permet un sanejament selectiu i poc invasiu de la superfície.

Finalment, un altre dels treballs destacats, que ha promogut l’administració autonòmica per a recuperar el patrimoni de valencians i valencianes és la restauració del cassetonat de la sala Vella del Palau de la Generalitat, una obra que destaca per la seua policromia, realitzada amb or brunyit, així com per la decoració amb motius vegetals i geomètrics. Cada cassetó està format per quatre peces assemblades a biaix amb forma quadrada i les seccions de les motlures estan compostes per models simples, com el quart de cercle, el cavet i la mitja canya.