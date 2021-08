Cs critica que el Gobierno riojano "olvida a familias con su falta de impulso en la organización de las extraescolares"

La diputada Belinda León ha criticado "la falta de impulso y fomento por parte del ejecutivo de Concha Andreu para que estas actividades vuelvan a realizarse en los centros de la red pública y mientras, los colegios, los proveedores de servicios y las familias se encuentran a día de hoy en una situación de incertidumbre e imprevisibilidad que dificulta su planificación".

"El sector de academias y extraescolares", ha continuado explicando, "abarca a cerca de 400 empleos, 15.000 alumnos por curso y a un total de 40 empresas pero, nuevamente, el gobierno socialista y sus socias les dejan atrás con su falta de apoyo ya que no están ejerciendo una labor activa de reconocimiento y fomento de estas actividades, anunciando que son seguras o animando a que los centros las oferten y a que las familias inscriban a sus hijos" incide León.

Así las cosas, ante el nuevo curso que está ya a las puertas "nos encontramos con un escenario de absoluta incertidumbre acerca de si estas actividades se van a terminar realizando. Los centros no las están ofreciendo o lo hacen de forma escasa; las empresas desconocen las condiciones porque hay contradicciones en aforos, distancias y niveles y las familias aún no saben si pueden contar con este instrumento clave" ha explicado.

La formación naranja considera que es un sector imprescindible en la conciliación de las familias y desarrollo en disciplinas no incluidas en la formación reglada de los hijos y que reclaman ser tenidos en cuenta para poder realizar su trabajo. "Se trata de un servicio básico para conciliar", ha puntualizado.

"Cumplen una función socioeconómica en tanto contribuyen a la conciliación familiar y resultan fundamentales en la educación de los niños y jóvenes y el Gobierno de La Rioja las ha vuelto a dejar olvidadas".

En esta línea, la diputada naranja ha recordado que el pasado mes de junio el pleno del Parlamento de La Rioja aprobó por unanimidad declarar las enseñanzas no regladas como actividad esencial, una propuesta de Grupo Mixto que incluyó una enmienda de Cs para solicitar recuperar las extraescolares en los centros de la red pública y comunicar los escenarios de condiciones previsibles para su desarrollo.

Pero esta declaración de esencialidad de la enseñanza no reglada "no se ha traducido de forma efectiva en equiparar todas las medidas sanitarias a las establecidas en la reglada". De esta forma, y tal y como han trasladado a la formación naranja desde la Plataforma de Academias de La Rioja, las medidas no coinciden, son más restrictivas e incluso en algunos momentos ambiguas para la aplicación de las extraescolares.

"Mas allá de la adopción y redacción del Plan de Contingencia, en el que parece un capítulo específico para el colectivo de extraescolares, el Gobierno de La Rioja no está realizando una labor de impulso activo para que se restauren en este curso próximo", ha concluido León, poniendo en valor que las actividades de estos sectores se han mostrado como un entorno seguro durante la pandemia.