Diane Kruger y Norman Reedus están prometidos, según la revista 'People'

Los actores Diane Kruger y Norman Reedus se han comprometido, según una fuente cercana a ambos citada por la revista People. Los representantes de los intérpretes, que ya tienen una hija en común desde noviembre de 2018, sin embargo, no han confirmado todavía la noticia.

Kruger y Reedus se conocieron durante el rodaje de la película Sky en 2015 y comenzaron a saltar chispas entre ambos. Promocionaron la película juntos en el Festival Internacional de Cine de Toronto y decidieron hacer público su romance en marzo de 2017.

La pareja siempre ha mantenido su relación en privado y eso se ha extendido a su hija: mantuvieron en privado los detalles de su nacimiento, incluyendo su nombre y su cumpleaños exacto.

En julio, Norman Reedus compartió una foto del trío dando un paseo en su cuenta de Instagram, donde se apreciaba a la niña, de dos años y medio. El actor, además, tiene otro hijo de 21 años con su anterior pareja, la modelo Helena Christensen.

Ese mismo mes, Kruger compartió un selfie de ella y Reedus en la playa y, en honor al Día del Padre de este 2021, Kruger publicó en su Instagram dos imágenes de Reedus con su hija, escribiendo en el pie de foto: "Te queremos, papá. Feliz día del padre al que tiene el corazón más bondadoso".

Ya en 2019, Kruger finalmente se sinceró con People sobre su hija con Reedus y explicó, por primera vez, cómo estaba desarrollando su personalidad: "Ella no es realmente femenina. Es divertido tener una niña, he de decir. A mí también me gusta".